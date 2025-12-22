americateve

Activista de inmigración en Colorado puede ser liberada bajo fianza, dicen defensores

DENVER (AP) — Un juez ha dictaminado que una prominente activista laboral y de inmigración de Colorado puede pagar una fianza y ser liberada después de pasar nueve meses detenida, informaron sus defensores.

Jeanette Vizguerra, una inmigrante mexicana que ha vivido en una iglesia para evadir a las autoridades migratorias, tras salir de la iglesia en Denver el 12 de mayo del 2017. (AP foto/David Zalubowski)
Jeanette Vizguerra, una inmigrante mexicana que ha vivido en una iglesia para evadir a las autoridades migratorias, tras salir de la iglesia en Denver el 12 de mayo del 2017. (AP foto/David Zalubowski)

El juez emitió un fallo por escrito el domingo permitiendo que Jeanette Vizguerra pague una fianza de 5.000 dólares, afirmó Jennifer Piper del American Friends Service Committee, quien ha estado trabajando con los abogados de Vizguerra y su familia. La familia de Vizguerra y un grupo sin fines de lucro que ayuda a pagar fianzas para personas en detención de inmigración estaban trabajando el lunes para pagar la fianza, lo cual puede tardar un día o más en procesarse, señaló.

Ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a mensajes pidiéndoles comentario.

Vizguerra ganó prominencia después de refugiarse en iglesias en Colorado para evitar la deportación durante la primera administración de Trump. Fue arrestada en el estacionamiento de la tienda Target donde trabajaba en el área de Denver el 17 de marzo.

Vizguerra, quien llegó a Colorado en 1997 desde Ciudad de México, ha estado luchando contra la deportación desde 2009 después de ser detenida en un suburbio de Denver con una tarjeta de Seguro Social fraudulenta con su propio nombre y fecha de nacimiento, pero con el número real de otra persona, según una demanda de 2019 que presentó contra ICE. Vizguerra no sabía que el número pertenecía a otra persona en ese momento, se indicó.

Los abogados de Vizguerra han dicho que ICE estaba intentando deportarla basándose en una orden que nunca fue válida y desafiaron su detención en un tribunal federal.

Un juez federal ordenó recientemente llevar a cabo una audiencia de fianza en el tribunal de inmigración para determinar si Vizguerra debería continuar detenida en una instalación en un suburbio de Denver mientras se desarrolla su caso de inmigración.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

