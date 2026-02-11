americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aclamado como pionero, esquiador trans sueco quiere centrarse en competir en los Juegos de Invierno

LIVIGNO, Italia (AP) — Algunos lo vieron como un momento revolucionario para los atletas transgénero cuando el esquiador de estilo libre Elis Lundholm compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Elis Lundholm de Suecia observa a las competidoras de la clasificación en el esquí libre en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el martes 10 de febrero del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Elis Lundholm de Suecia observa a las competidoras de la clasificación en el esquí libre en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 el martes 10 de febrero del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

¿Pero Lundholm? Está concentrado únicamente en el deporte.

“No lo he pensado realmente tanto”, le dijo a los reporteros el atleta sueco de 23 años después de terminar en el puesto 25 de la clasificación femenina de la prueba de baches, quedando fuera de la final. “Estoy aquí en las mismas condiciones que todos los demás, así que sí, solo estoy esquiando”.

Outsports, un sitio web deportivo LGBTQ+, informó antes de que comenzara la competencia que Lundholm se convertiría en el primer atleta abiertamente transgénero en competir en unos Juegos de Invierno. Olympedia, el sitio de estadísticas en línea avalado por el Comité Olímpico Internacional, enumera a más de 20 atletas transgénero que han competido en los Juegos de Verano, pero a ninguno en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Lundholm, a quien se le asignó el sexo femenino al nacer y se identifica como hombre, compite en la categoría femenina. El equipo sueco de esquí indicó que Lundholm no se ha sometido a ningún tratamiento ni cirugía de afirmación de género, lo que significa que no hay discusión sobre que tenga una ventaja injusta.

Pese a que algunas voces en redes sociales cuestionaron si debería competir con las mujeres dado que se identifica como hombre, los rivales de Lundholm no han expresado objeciones.

“Creo que es genial que Elis esté compitiendo como, creo, el primer olímpico transgénero de Invierno”, manifestó la esquiadora de Estados Unidos Tess Johnson. “Me parece increíble y, sí, o sea, estamos aquí para esquiar, estamos aquí para divertirnos, y eso es exactamente lo que hacemos”.

Lundholm, a quien no le gusta hablar, no podría estar más de acuerdo.

“Supongo que quiero que todos puedan ser ellos mismos y simplemente hacer lo que quieran hacer”, declaró Lundholm a los reporteros en Livigno.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en inglés) quiere introducir en un futuro cercano una política de pruebas genéticas para la elegibilidad de género en las pruebas femeninas. Esto después de que el atletismo mundial implementara pruebas genéticas de elegibilidad de género.

Desde finales de la década de 1960 y durante los siguientes 30 años, los atletas olímpicos que competían en pruebas femeninas tenían que someterse a una prueba de sexo y recibir un “certificado de feminidad”, hasta que se determinó que era demasiado intrusivo y no lo suficientemente preciso.

El año pasado, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos prohibió, en la práctica, que las mujeres transgénero compitieran en deportes femeninos, al señalar que estaban cumpliendo una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump.

“Quiero que todos puedan competir de manera justa entre sí”, expresó Lundholm sobre unas pruebas que no afectarían su elegibilidad, pero podrían impactar a otros atletas transgénero.

Por encima de todo, quiere enfocarse en mejorar su esquí.

“Estoy contento de haber hecho una bajada hoy. No fue la mejor bajada”, señaló. “Hay algunas cosas que corregir, pero estoy contento”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba no se arrodillará ante la presión de EEUU

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Un miembro de la policía del condado Pima se ve junto a su vehículo ante la casa de Nancy Guthrie el martes 10 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. (AP Foto/Ty ONeil)

Detienen a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie

Esta imagen, tomada de un video, muestra a estudiantes saliendo de la escuela Tumbler Ridge tras un tiroteo, en Canadá, el 10 de febrero de 2026. (Jordon Kosik via AP)

Tiroteo en escuela de Canadá deja 8 muertos y decenas de heridos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter