Achraf Hakimi, defensor del PSG, será juzgado por violación

El defensor marroquí del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado en un caso de violación, informaron abogados a The Associated Press

Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain durante el partido contra Metz en la liga francesa, el sábado 21 de febrero de 2026, en París. (AP Foto/Emma Da Silva)
La abogada de Hakimi, Fanny Colin, dijo el martes que apelará la decisión del juez, que siguió las recomendaciones de la fiscalía de Nanterre, la cual el pasado agosto pidió que el jugador sea juzgado.

Colin indicó que aún no se ha fijado una fecha para el juicio.

Rachel-Flore Pardo, quien representa a la demandante, dijo a la AP que su clienta recibió con “alivio” la orden de llevar el caso a juicio, y añadió que “es plenamente coherente con las pruebas que constan en el expediente”.

Hakimi, uno de los mejores laterales derechos del mundo, ha negado cualquier irregularidad y escribió en X que “espera con calma” un juicio que “permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.

“Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque yo la impugne y todo muestre que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas reales”, dijo en la víspera de un crucial partido de repechaje de la Liga de Campeones contra Mónaco.

A Hakimi se le imputaron cargos preliminares de violación en marzo de 2023 después de que una mujer de 24 años lo acusara.

La mujer aseguró que fue violada por Hakimi en su casa, en un suburbio de París. En el sistema legal francés, los cargos preliminares significan que los jueces tienen motivos sólidos para sospechar que se cometió un delito, pero conceden tiempo para una investigación adicional antes de decidir si envían un caso a juicio.

"Se ha ordenado un juicio basándose en una acusación que se sustenta únicamente en la palabra de una mujer que obstaculizó todas las investigaciones, rechazó todos los exámenes médicos y las pruebas de ADN, se negó a dar acceso a su teléfono móvil y se negó a proporcionar el nombre de un testigo clave”, dijo Colin.

Colin sostuvo que dos evaluaciones psicológicas sucesivas de la demandante “revelaron una falta de claridad respecto de los hechos que afirma denunciar, así como la ausencia de cualquier síntoma postraumático”.

En su comunicado, Pardo afirmó que, si el sistema de justicia ha sido ejemplar en este caso, “la gestión más amplia de este asunto sirve para recordar una cosa: siguen existiendo entornos en los que el movimiento ‘Me Too’ aún no ha roto la barrera del sonido, y el principal de ellos es el mundo del fútbol profesional masculino”.

En una conferencia de prensa previa al partido contra Mónaco, se le preguntó el martes a Luis Enrique, el técnico del PSG, si el caso de Hakimi cambia algo para el equipo y si sigue siendo el vicecapitán, el estratega se limitó a responder: “todo esto está en manos de la justicia”.

___

El redactor deportivo de AP Jerome Pugmire en París contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

