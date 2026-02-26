americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Achiuwa logra récord personal de 29 puntos en la victoria 130-121 de los Kings ante Mavs

DALLAS (AP) — Precious Achiuwa logró un récord personal de 29 puntos y sumó 12 rebotes, Maxime Raynaud anotó 22 unidades y los Kings de Sacramento vencieron el jueves 130-121 a los Kings de Sacramento.

El alero de los Kings de Sacramento Precious Achiuwa dispara el balón frente a Marvin Bagley III de los Mavericks de Dallas el jueves 26 de febrero del 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez)
El alero de los Kings de Sacramento Precious Achiuwa dispara el balón frente a Marvin Bagley III de los Mavericks de Dallas el jueves 26 de febrero del 2026. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

Los Kings (14-47) han ganado dos de sus últimos tres partidos tras una racha récord de la franquicia de 16 derrotas consecutivas. Con un promedio de 110,1 puntos por partido, el más bajo de la NBA, están a cinco puntos de su mejor marca de la campaña.

Naji Marshall consiguió un máximo de la temporada de 36 puntos, uno menos que su mejor registro de carrera, y aportó 10 rebotes y seis asistencias para los Mavericks (21-37), que han perdido 11 de sus últimos 13 encuentros y seis seguidos en casa.

Dallas recortó una desventaja de 17 puntos en el cuarto periodo para acercarse 123-121 con 1:56 por jugar, pero Sacramento anotó los últimos siete puntos, comenzando con un tiro de Achiuwa tras fallar otro tiro cuando el reloj de posesión estaba a punto de expirar.

Los cuatro jugadores que los Mavericks adquirieron el 5 de febrero en el traspaso a tres bandas que envió a Anthony Davis a Washington debutaron con Dallas. Khris Middleton firmó 17 puntos.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Escritor camagüeyano muere en incursión marítima en Villa Clara, según régimen cubano

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter