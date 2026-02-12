Acertar con la parte del amor: estas son las pequeñas decisiones que mantienen viva la llama

ARCHIVO – Una pareja comparte un momento de ternura cerca de un mercado de flores en la celebración del Día Internacional de la Mujer en Tiflis, Georgia, el 8 de marzo de 2022. (AP Foto/Shakh Aivazov, Archivo) AP

Annie, una “adicta al tocino”, según su padre, vio las últimas tiras que quedaban de esa embriagadora carne salada en un plato. Podría habérselas zampado todas sin problema. Pero llegó Murphy, de 16 años, la hermana de Annie, otra devota del tocino. Annie se detuvo y decidió ofrecerle a su hermana una tira de esa delicia crujiente. “Papá”, proclamó, “acabo de dar mi vida por Murphy”.

Quizá el cerdo sacrificó más, le recordó Greg Smalley a su hija. Pero lo que le llamó la atención fue la decisión. Las hermanas ya se habían dado muestras de generosidad entre ellas, pero Annie había renunciado a algo importante —lo cual es una enorme subestimación para cualquier amante del tocino— para deleite de Murphy. “El amor”, escribió Smalley en un correo electrónico, “se construye con pequeños sacrificios diarios que, en silencio, dicen: ‘Me importas’”.

Al hacerlo, podría decirse que Annie acertó con la parte del amor: un objetivo universal que se ha buscado y debatido a través de fronteras, políticas y religiones desde que la gente escribe.

De cara al Día de San Valentín de 2026, mientras las industrias de las tarjetas y el chocolate están ansiosas de ayudar, amar bien a alguien —una pareja romántica, un padre o una madre, un hijo, una mascota y, especialmente, a uno mismo— puede parecer tan desconcertante como siempre. Depende de lo que quieres, y de lo que no, así como de lo que otros quieren de ti —ahora y dentro de cinco minutos, sin tregua.

En distintas tradiciones y filosofías, el amor suele definirse como una elección moral continua que exige veracidad y responsabilidad. Lo que no es, según la gran mayoría de esos textos: controlador, incondicional o abusivo.

Aristóteles escribió que, para amar, una persona “desea y hace lo que es bueno, o parece serlo, por el bien de su amigo”. Santo Tomás de Aquino enseñó que “amar es querer el bien del otro”. El Antiguo Testamento incluye una famosa directriz, que se traduce aproximadamente como: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.

“El amor”, escribió el dalái lama, el líder espiritual budista tibetano, “puede definirse como el deseo de que los demás sean felices”.

Todo suena bastante elevado, así que The Associated Press preguntó a personas de todo el mundo cómo lograban acertar con la parte del amor en la vida real y contemporánea. Esto fue lo que contaron.

Las Vegas: conocerse lo suficiente como para dar los regalos adecuados

“A mí, personalmente, me encanta hacer regalos”, señaló Ally Fernandez, una costurera de Las Vegas. “Hago yo misma muchas de mis prendas, y me encanta elaborar algo especial y personalizado para mí, y lo hago para prácticamente todo el mundo”.

Para su esposo, Fernandez hizo “algo realmente genial, de retazos... Es tan inesperado cuando recibes algo así hecho a mano”.

Su esposo, por su parte, se ha fijado lo suficiente como para saber que a ella le encantan las sorpresas. En una reciente noche de cita, la llevó a Area15, una experiencia de entretenimiento inmersivo en Las Vegas.

“Caminas por ahí... y puedes interactuar con todas las cosas que te rodean”, recordó. “Me encantan las cosas así, como las que son diferentes y artísticas”.

Budapest, Hungría: aguantar Sephora con tu amada que adora el maquillaje

En Budapest, Hungría, no hay tiendas Sephora. Pero en París hay varias. Así que, en una visita reciente a la capital francesa, Lili Henzel, de 25 años, no pudo mantenerse lejos del gigante de los cosméticos, y su esposo, Bulcsu Alkay, de 23, la acompañó en el plan. Otra vez. Y otra vez.

“Ayer fuimos a Sephora cinco veces”, dijo Henzel en una entrevista. “Obviamente, no es divertido para él, así que se lo agradezco mucho”.

Alkay se lo tomó con buen humor. “Supongo que es mi segunda casa, diría yo”, señaló. Volviéndose hacia su esposa, mostró empatía. “Porque en Sephora tienes muchísimo y nosotros no lo tenemos en casa”.

Ambos mostraron una honestidad, un aprecio y una comunicación clara realmente admirables.

“Me encanta el maquillaje, así que tuvimos que comprar mucho”, explicó Henzel.

“A mí no me interesa mucho ese tipo de compras”, dijo Alkay.

“Gracias otra vez por eso”, respondió Henzel.

Los Ángeles: pasar suficiente tiempo juntos para saber cuándo tu humano, o tu mascota, se siente decaída

Luis Mitre, de Los Ángeles, dice que “el amor es lo más maravilloso”. Trata de expresar lo que siente a la gente, pero sus perros parecen saberlo automáticamente.

Quizá sea porque los lleva a dondequiera que va, incluso cuando viaja. “Perciben cuando estás triste, cuando estás feliz, incluso cuando la gente no lo está”, dijo Mitre, quien también vive en Las Vegas, donde habló con la AP. “Creo que muestran su amor de maneras inesperadas todos los días”.

Colmar, Francia: Animarse mutuamente todos los días

Claudia Verdun y Francarlos Betancourt, visitantes franceses de la romántica Fuente de Trevi en Roma, se tomaron una rápida selfie y se besaron, y luego hablaron del amor.

“Para mí, es una prueba diaria”, afirmó Verdun. “Pequeñas atenciones, respeto, cuidado por el otro, creer en el otro impulsándolo para su bien. Creo que eso es importante”.

Betancourt añadió que el amor es “ayudarse mutuamente con algunas cosas, estar siempre juntos, empezando por sus diferencias: tienen que amarse”.

Beijing: aceptarte a ti mismo

Yi Yi, residente de Beijing, piensa que “no hay relación más cercana que la que uno tiene consigo mismo”.

“Creo que, para muchas personas, lo más importante es que realmente debes amarte a ti mismo, aceptarte plenamente y aceptar tu propia vulnerabilidad y tus defectos”, afirmó. “Creo que estos son los aspectos más importantes del amor a uno mismo”.

Bruselas: decidir seguir hablando

“Lo que hacemos”, contó Joel Stimpfig, de 18 años, quien visitó París proveniente de Madrid, “es que siempre tenemos buena comunicación y cuando tenemos un mal día, siempre tenemos un breve momento para hablar y conversar sobre la relación”.

Anke Verbeek, de 40 años, y Jari Jacobs, de 39, ambos de Bruselas, Bélgica, “tienen trabajos difíciles”.

“Ella trabaja hasta tarde. Yo trabajo temprano”, explicó Verbeek. “Así que la comunicación es clave para estar juntos, para hacer cosas juntos y mantener viva la relación”.

Brasil: luchar por sacar adelante una familia sana

Rafael Almeida piensa que el amor tiene que ver con una planificación sólida del futuro.

“Ya nos casamos, y tener hijos era nuestro gran sueño en común, y planeamos ampliar nuestra familia”, dijo en Roma, durante una visita desde su hogar en Brasil. “Lo estamos planificando y luchando por eso”.

Pero el amor también es la práctica diaria de mostrar “el respeto y la admiración que nos tenemos el uno al otro todos los días”.

Colorado Springs, Colorado: hacer la cama solo porque para ella es importante

Erin Smalley quería que la cama estuviera hecha. Su esposo, Greg Smalley (el papá de Annie), no veía por qué, ya que en unas horas tendría que volver a meterse bajo las sábanas. Décadas de matrimonio, varios hijos y ser copresentadores de un pódcast hicieron poco por resolver esta constante disputa. Hasta que Greg vio a Erin, que se había lastimado el pie, cojear mientras hacía la cama ella misma.

“Sé que no tiene sentido para ti”, explicó Erin, “pero de verdad me gusta que nuestra cama esté hecha. Me hace sentir bien”.

“Por fin lo entendí”, escribió en su correo electrónico Greg Smalley, vicepresidente de Focus on the Family, una organización cristiana sin fines de lucro con sede en Colorado. “Me di cuenta de que esta era una oportunidad de sacrificar un poco de mi tiempo por la mañana por mi esposa”.

Actualmente hace la cama todos los días.

