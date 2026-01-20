Acertados en el tiro, Adebayo y Powell lideran a Heat en victoria 130-117 sobre Kings

Compartir en:









El mexicano Jaime Jáquez Jr., del Heat de Miami, avanza hacia el aro frente al pívot Maxime Raynaud, de los Kings de Sacramento, el martes 20 de enero de 2026 (AP Foto/Sara Nevis) AP

El Heat ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y tomó ventaja de dos dígitos durante todo el último cuarto. Andrew Wiggins sumó 19 puntos, mientras que Pelle Larsson consiguió 16 y logró la mayor cifra de su equipo, con nueve asistencias.

Simone Fontecchio anotó 15 puntos desde el banquillo con cinco triples. Miami tuvo un 50% de acierto en tiros de tres puntos, al encestar 21 de 42.

El escolta de Miami Tyler Herro (costillas) y el pívot Kel’el Ware (isquiotibiales) se perdieron el partido. Dejaron así al Heat sin dos jugadores clave de la rotación.

Ware —quien promedia 9,8 rebotes por partido— se perdió su primer duelo de la temporada.

Sacramento ha perdido dos partidos consecutivos después de haber ganado cuatro en fila, su mejor racha de la temporada. DeMar DeRozan lideró a los Kings con 23 puntos, mientras que Russell Westbrook añadió 22 al embocar nueve de 14 tiros.

Malik Monk anotó 18 puntos, mientras que Dylan Cardwell sumó 12 rebotes.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP