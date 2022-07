Demi Lovato sufrió accidente doméstico que le dejó una cicatriz en su rostro

Entre mensajes de preocupación de sus fans, algunos han recordado que en otra de sus visitas al programa de entrevistas, Demi contó que se había roto la pierna y ahora aseguran que existe «la maldición Kimmel». Ya en el programa, la estrella ha revelado que el accidente ha sido provocado por un cristal de amatista bastante grande que tiene en su casa: «Fui a recoger algo del suelo y no vi la amatista, me golpeó en la cabeza y me tuvieron que dar tres puntos anoche en la cara». Al final todo ha quedado en un susto y la artista ha conseguido tapar por completo la herida gracias a su peluca.