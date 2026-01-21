americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Accidente de tren de cercanías en Barcelona corta el servicio después de otro choque letal en España

BARCELONA (AP) — El servicio de cercanías en la región de Cataluña, en el noreste de España, estaba suspendido el miércoles después de que uno de sus trenes se estrelló la noche anterior cerca de Barcelona, según las autoridades.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde un tren de cercanías descarriló tras el derrumbe de un muro de contención sobre las vías, en Gélida, cerca deBarcelona, el 20 de enero de 2026. (AP Foto/Joan Mateu Parra)
Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde un tren de cercanías descarriló tras el derrumbe de un muro de contención sobre las vías, en Gélida, cerca deBarcelona, el 20 de enero de 2026. (AP Foto/Joan Mateu Parra) AP

Al menos una persona murió y otras 37 resultaron heridas en el siniestro. Equipos de operarios trabajaron durante la noche para completar las labores de rescate. El tren chocó contra un muro de contención que cayó sobre las vías.

Mientras, los rescatistas seguían buscando más víctimas entre los escombros de un accidente letal en el servicio de alta velocidad el domingo en la región sureña de Andalucía, a unos 800 kilómetros (497 millas) de distancia. Al menos 42 personas que iban a bordo de los dos trenes fallecieron. El país estaba en el segundo de los tres días de luto declarados por las autoridades.

Los servicios de emergencia en Cataluña indicaron que de los 37 heridos por el choque del martes por la noche, cinco estaban graves. Los bomberos dijeron que la mayoría de los heridos viajaban en el primer vagón del tren y que se había evacuado a todos los pasajeros.

“Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”, escribió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en X tras enterarse del siniestro en Barcelona.

Aunque la red de trenes de alta velocidad española suele funcionar sin problemas y, al menos hasta el domingo, había sido sinónimo de confianza, los servicios de cercanías presentan más problemas de fiabilidad. Pese a esto, los accidentes con heridos o muertos no son habituales en ninguno de los dos casos.

El tren de cercanías se estrelló cerca de la localidad de Gelida, a unos 37 kms (23 millas) de Barcelona.

El operador ferroviario español, Adif, dijo que es probable que el muro de contención colapsara debido a las fuertes lluvias que azotaron la región noreste de España esta semana.

___

Naishadham informó desde Madrid.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter