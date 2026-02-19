Accidente de bus en Sudáfrica deja al menos 4 muertos y 31 heridos

Compartir en:









El bus viajaba desde la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, hacia Zimbabue cuando perdió el control y se salió de la carretera, cayendo a una zanja en la autopista N1, cerca de la frontera con Zimbabue, explicó la ministra provincial de Transporte, Violet Mathye.

“Hasta ahora tenemos confirmación de cuatro víctimas mortales, mientras que otras personas han sido trasladadas a hospitales", dijo Mathye en declaraciones a la cadena pública SABC.

El vehículo continuaba en la zanja y seguía habiendo pasajeros en su interior.

El departamento de Transporte de Limpopo señaló en un comunicado que, por el momento, se desconocía la causa del siniestro.

La tragedia ocurrió aproximadamente en la misma zona donde 42 personas perdieron la vida en otro accidente de bus en octubre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP