Accidente de autobús en República Dominicana deja 2 turistas canadienses muertos y 13 heridos

Un accidente de autobús en la República Dominicana causó la muerte de dos turistas canadienses y dejó otras 13 personas heridas, informaron las autoridades el lunes.

Ocho de los heridos son hombres y cinco son mujeres, de entre 37 y 72 años, indicó al The Associated Press el Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana. Agregó que dos pasajeros lesionados fueron trasladados a un hospital especializado en traumatología debido a su estado.

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando el autobús se salió del camino en la popular zona turística de La Romana, al este de la capital, Santo Domingo, según las autoridades.

Los turistas viajaban desde el aeropuerto de Punta Cana hacia un hotel en la localidad costera de Juan Dolio.

La embajada de Canadá en la República Dominicana publicó en redes sociales que su personal estaba brindando asistencia consular a las personas afectadas por el accidente, pero no ofreció más detalles.

La República Dominicana tiene una de las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito más altas del mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

