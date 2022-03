Academia: Smith se negó a marcharse tras bofetada

La junta de gobernadores de la academia se reunió el miércoles para iniciar procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones a los estándares de conducta del grupo. La academia dijo que as acciones disciplinarias para Smith podrían incluir una suspensión, expulsión u otras sanciones.

NUEVA YORK (AP) — La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dijo el miércoles que pidió a Will Smith que se retirara de la ceremonia de los Oscar el domingo después de golpear a Chris Rock pero que el actor se negó a hacerlo.

“Las cosas sucedieron de una manera que no podríamos haber anticipado”, dijo la Academia. “Aunque nos gustaría aclarar que al señor Smith se le pidió retirarse de la ceremonia y se negó, también reconocemos que pudimos haber manejado la situación de forma diferente”.

La academia dijo que Smith tiene la oportunidad de defenderse en una respuesta por escrito antes de que la junta de gobernadores se reuna de nuevo el 18 de abril. La academia había condenado previamente el ataque de Smith perpetrado en el escenario contra Rock, pero usó un lenguaje más fuerte el miércoles.

“Las acciones del señor Smith en la 94a entrega de los Oscar son profundamente perturbadoras, un evento traumático de presenciar en persona y en televisión”, dijo la academia. “Señor Rock, nos disculpamos con usted por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos por su fortaleza en ese momento. También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió en el que debió ser un evento de celebración”.

El lunes Smith publicó una disculpa para Rock, la academia y los espectadores en la que dijo “estuve fuera de lugar y estuve mal”.

Un representante de Smith no respondió el miércoles a los mensajes que se le enviaron con respecto a la más reciente declaración de la academia.

Sólo una pequeña cantidad de miembros de la academia han sido expulsados, incluyendo a los acusados de abuso sexual Harvey Weinstein, Roman Polanski y Bill Cosby, así como el actor Carmine Caridi, quien fue expulsado por compartir archivos para ver películas nominadas.

Whoopi Goldberg, miembro de la junta de gobernadores, dijo el lunes en el programa “The View” “No le vamos a quitar el Oscar”, pero agregó: “Nadie está de acuerdo con lo que pasó”. La academia no ha pedido la devolución de los Oscar de los miembros que han sido expulsados previamente.

Rock, quien todavía no ha respondido públicamente al incidente se presentaría en un espectáculo de monólogo el miércoles por la noche en Boston.

Otros que participaron en la ceremonia del domingo comenzaron a hablar sobre lo ocurrido. La coanfitriona Wanda Sykes dijo a Ellen DeGeneres en una entrevista que se transmitirá el 7 de abril que se sintió físicamente mal después de que Smith abofeteó a Rock. Al volver a su asiento, Smith le gritó a Rock “¡Quita el nombre de mi esposa de tu (grosería) boca!”.

“Todavía estoy un poco traumatizada”, dijo Sykes en un video publicado el miércoles.

Una hora después Smith estaba de vuelta en el escenario recibiendo el premio a mejor actor por su papel en “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”). Muchos en el Teatro Dolby lo ovacionaron.

“Pensé qué repugnante es esto. Este es el mensaje equivocado. Atacas a alguien y te sacan del edificio y eso es todo. Pero dejarlo continuar, me pareció repugnante”, dijo Sykes. “Yo quería poder salir corriendo (al escenario) después de que ganó y decir ‘desafortunadamente Will no pudo estar aquí esta noche’”.

Fuente: Associated Press