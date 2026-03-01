AC Milan necesita 2 goles tardíos para ganar 2-0 en Cremonese en la Serie A

Compartir en:









Strahinja Pavlovic anotó en el minuto 90 y Rafael Leão añadió otro cinco minutos dentro del tiempo de descuento para el Milan, que había desperdiciado una serie de ocasiones anteriormente.

El Milan, segundo clasificado, volvió a colocarse a 10 puntos del líder de la liga italiana, el Inter de Milán, de cara al derbi del próximo fin de semana.

Las únicas derrotas del Milan esta temporada fueron ante Cremonese en su debut en agosto y en casa contra Parma el fin de semana pasado.

El gol de Pavlovic llegó tras un saque de esquina y una revisión del VAR que confirmó que el balón entró tras golpearle en el hombro y no en el brazo.

Luego, Leão culminó un contraataque.

Más tarde, la Roma, cuarta, recibía a la Juventus, sexta, en un duelo clave por los puestos de la Liga de Campeones.

