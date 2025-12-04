Absuelven a diez defensores indígenas por supuestamente retener a personal de una mina en Guatemala

Compartir en:









Los defensores son autoridades indígenas mayas Ch´orti´del municipio de Olopa en el departamento de Chiquimula.

Bernardino Pérez, Juan Agustín, Santos Gerónimo Ramos Méndez, Rosa Margarita Pérez Canán, María Santos Méndez, Felipe Díaz Ramos, Juan Carlos Pérez Canan, Leonor Crisóstomo Méndez de Ramos, Guillermo Ramírez Pérez y Fredy Geovani Ramírez Ramírez quedaron libres luego que la fiscalía no pudo probar las acusaciones en su contra iniciadas en 2021 por el presunto delito de detención ilegal tras una denuncia presentada por los dueños de la mina y cantera Los Manantiales.

Los hechos se remontan a 2019 cuando se produjeron protestas en contra de la operación de la mina dentro de los territorios y denuncias de los pobladores sobre que la actividad contaminaba sus tierras y ríos.

La mina fue autorizada para operar en 2012 con el fin de extraer antimonio, un metaloide semimetálico, plateado, que se usa para aleaciones y se emplea en la industria para fabricar retardantes de llama, cerámicas, pinturas y fuegos artificiales, entre otros. Las comunidades denunciaron que nunca se les consultó, como lo ordena la ley y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta a las comunidades para industria extractiva.

Antes del fallo absolutorio otros pobladores habían enfrentado otro proceso judicial en su contra, en 2016, por supuestos delitos de lesión en riña, allanamiento, amenazas e incendio agravado, en medio de la oposición a la mina. El proceso no avanzó y fue cerrado.

FUENTE: AP