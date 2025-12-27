Abren urnas para la primera elección en Myanmar bajo régimen militar

Una votante muestra su dedo marcado con tinta, lo que indica que ha votado, al salir de un centro de votación, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Rangún, Myanmar. (AP Foto/Thein Zaw) AP

Los críticos acusan que la elección está diseñada para añadir una fachada de legitimidad al gobierno militar, que comenzó después de que el ejército derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. Su partido ganó en las elecciones de 2020, pero se le impidió asumir el cargo para un segundo mandato.

En Rangún, la ciudad más grande del país, Naypyitaw, la capital, y en otros lugares, los electores estaban emitiendo sus votos en escuelas secundarias, edificios gubernamentales y edificios religiosos.

Los críticos argumentan que los resultados carecerán de legitimidad debido a la exclusión de los principales partidos, a las limitaciones a la libertad de expresión y a un ambiente de represión.

Sostienen que la previsible victoria del Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, convierte la transición nominal al gobierno civil en una quimera.

Sin embargo, la celebración de elecciones puede proporcionar una excusa para que vecinos como China, India y Tailandia mantengan su apoyo, alegando que las elecciones promueven la estabilidad. Algunas naciones occidentales han aplicado sanciones contra los generales gobernantes de Myanmar debido a sus acciones antidemocráticas y la guerra contra sus oponentes.

Aunque organizaciones de oposición y grupos de resistencia armada habían prometido interrumpir el proceso electoral, no se llevaron a cabo acciones importantes.

Suu Kyi, la exlíder de Myanmar de 80 años, no participa en los comicios, ya que cumple una condena de 27 años de prisión por cargos considerados por algunos como políticamente motivados. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, fue disuelto en 2023 después de negarse a registrarse bajo las nuevas reglas militares.

Otros partidos también se negaron a registrarse o declinaron participar bajo condiciones que consideran injustas, y los grupos de oposición han llamado a un boicot electoral.

La votación se lleva a cabo en tres fases: la primera ronda del domingo se celebra en 102 de los 330 municipios de Myanmar. La segunda fase tendrá lugar el 11 de enero, y la tercera el 25 de enero. Se espera que los resultados finales se anuncien a finales de enero.

Mientras más de 4.800 candidatos de 57 partidos compiten por escaños en las legislaturas nacionales y regionales, sólo seis compiten a nivel nacional con la posibilidad de ganar influencia política en el Parlamento.

——-

Peck informó desde Bangkok.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

