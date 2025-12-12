Ábrego García queda libre y debe presentarse ante autoridades migratorias 14 horas después

Kilmar Ábrego García llega a su casa en Beltsville, Maryland, el 11 de diciembre de 2025, tras ser liberado de la custoria del ICE. (AP Foto/José Luis Magana) AP

Ábrego García se convirtió en un símbolo de la campaña migratoria del gobierno del presidente, Donald Trump, a principios de año, cuando fue deportado erróneamente a una conocida prisión en El Salvador. Fue detenido por última vez en agosto durante un control similar.

Está previsto que el viernes por la mañana comparezca en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore.

La agencia lo puso en libertad poco antes de las 5 de la tarde del jueves tras el fallo de la jueza de distrito de Estados Unidos Paula Xinis en Maryland, que determinó que, tras su regreso al país, las autoridades federales lo detuvieron sin ninguna base legal.

Ábrego García es un ciudadano salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses que lleva años viviendo en Maryland. Emigró a Estados Unidos sin los permisos pertinentes cuando era un adolescente para reunirse con su hermano, que se había convertido en ciudadano estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra la deportación a su país de origen, donde podría estar en peligro por los ataques de una banda a su familia.

Aunque se le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión de ICE, no se le otorgó la residencia. A principios de año, fue deportado por error y retenido en una prisión salvadoreña conocida por su brutalidad a pesar de no tener antecedentes penales.

Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno republicano de Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, pero solo después de emitir una orden de detención en su contra por presuntos cargos de tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado no culpable de esas acusaciones y ha solicitado a un juez federal que las desestime.

Demanda para bloquear la expulsión de EEUU

El acuerdo de 2019 determinó que tenía un “temor fundado” a correr peligro en El Salvador si era deportado allí. Por ello, el ICE ha estado tratando de deportarlo a una serie de países africanos. En una demanda, Ábrego García alegó que el gobierno está utilizando de forma ilegal el proceso de expulsión para castigarlo por la vergüenza pública causada por su caso.

En su orden de liberación de Ábrego García, Xinis escribió que las autoridades federales “no solo obstaculizaron” al tribunal, “sino que (lo) engañaron activamente”. Xinis también rechazó el argumento del gobierno de que carecía de jurisdicción para intervenir en una orden de expulsión definitiva para Ábrego García, ya que no encontró que hubiese ninguna orden de este tipo.

El ICE liberó a Ábrego García del Centro de Procesamiento del Valle de Moshannon, a unos 185 kilómetros (115 millas) al noreste de Pittsburgh, el jueves, justo antes de que se cumpliese la fecha límite dada por la magistrada a la Casa Blanca para proporcionar una actualización sobre la puesta en libertad de Ábrego García.

Regresó a su hogar en Maryland unas horas después.

Control migratorio

Los controles son la forma en que el ICE realiza el seguimiento de algunas personas liberadas por el gobierno para buscar asilo u otros casos de inmigración mientras avanzan en un sistema judicial saturado. Estas citas solían ser rutinarias, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, muchos migrantes han sido detenidos durante los controles.

Sandoval-Moshenberg dijo que está preparado para defender a su cliente contra nuevos intentos de deportación.

“El gobierno todavía tiene muchas herramientas en su caja de herramientas, muchos trucos bajo la manga”, afirmó Sandoval-Moshenberg, agregando que espera que el ejecutivo vuelva a tomar medidas para deportar a su cliente. “Estaremos allí para luchar y asegurarnos de que haya un juicio justo”.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó con dureza la orden de Xinis y prometió apelar, calificando el fallo de “activismo judicial descarado” por parte de una jueza nombrada por el expresidente Barack Obama.

“Esta orden carece de cualquier base legal válida, y continuaremos luchando con uñas y dientes en los tribunales”, dijo Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del departamento.

Sandoval-Moshenberg, por su parte, señaló que la jueza dejó claro que el gobierno no puede detener a alguien de forma indefinida sin autoridad legal y que su cliente “ha soportado más de lo que cualquiera debería tener que soportar”.

Ábrego García también ha solicitado asilo en Estados Unidos ante un tribunal de inmigración.

Cargos en Tennessee

Ábrego García fue acusado de tráfico de personas y conspiración para cometer tráfico de personas cuando el gobierno de Estados Unidos lo trajo de regreso desde El Salvador. La fiscalía alegó que aceptó dinero para transportar, dentro del país, a personas que no tenían la documentación en regla.

Los cargos derivan de una parada de tráfico en 2022 en Tennessee por exceso de velocidad. Las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran una interacción tranquila con Ábrego García. En el vehículo había nueve personas y los policías discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico de personas. Sin embargo, le permitieron continuar su viaje con solo una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional declaró en una vista previa que no comenzó a investigar la parada de tráfico hasta después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo en abril que el gobierno debía trabajar para repatriar a Ábrego García.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

