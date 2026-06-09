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Abrams y Lile producen en la 9na y Nacionales remontan para vencer 4-3 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Daylen Lile conectó un sencillo de la ventaja en la novena entrada después del hit de CJ Abrams que empató el juego, y los Nacionales de Washington remontaron ante el cerrador Keaton Winn para arruinar la impresionante actuación de Logan Webb y vencer 4-3 a los Gigantes de San Francisco el lunes por la noche.

CJ Abrams, derecha, de los Nacionales de Washington, se roba la segunda base mientras Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, busca la pelota durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
CJ Abrams, derecha, de los Nacionales de Washington, se roba la segunda base mientras Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, busca la pelota durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 8 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Al lanzar por tercer día consecutivo, Winn (2-2) no pudo sostener una ventaja de dos carreras. Permitió un doble con un out a Luis García Jr. y golpeó a Curtis Mead con un lanzamiento para poner en base las carreras del empate. Un lanzamiento descontrolado avanzó a ambos corredores, que anotaron con el sencillo de Abrams.

Un out después, Abrams se robó la segunda y anotó cuando Lile pegó un sencillo por el centro.

Bryce Eldridge bateó un doble que puso arriba a su equipo en la octava contra el ganador Clayton Beeter (2-1) después de que Jung Hoo Lee se embasara con un sencillo dentro del cuadro.

Gus Varland ponchó a Eldridge para asegurar su quinto salvamento, dejando corredores en las esquinas.

Webb, miembro del Juego de Estrellas los dos últimos años, que intentaba ganar aperturas consecutivas por primera vez esta temporada, ponchó a siete y no dio bases por bolas en ocho entradas. Permitió una carrera y cinco hits.

El derecho ponchó a cuatro de los primeros cinco bateadores de los Nacionales y retiró a los primeros seis en total antes de que Keibert Ruiz abriera la tercera con un sencillo. Jorbit Vivas siguió con un rodado para doble play, y Webb salió ileso del episodio.

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