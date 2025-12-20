Abogados de Mangione cuestionan decisión de Bondi de buscar pena de muerte para su cliente

Bondi fue socia en la firma de cabildeo Ballard Partners antes de encabezar la iniciativa del Departamento de Justicia para convertir el enjuiciamiento federal contra Mangione en un caso de pena capital, lo que creó un "profundo conflicto de intereses" que violó su derecho al debido proceso, escribieron los abogados del acusado en un documento judicial presentado el viernes por la noche.

Los abogados solicitan que se prohíba a los fiscales buscar la pena de muerte y que se desestimen algunos cargos. La audiencia está programada para el 9 de enero.

Al involucrarse en la decisión de la pena de muerte y hacer declaraciones públicas sugiriendo que Mangione merece la ejecución, Bondi rompió una promesa que hizo antes de asumir el cargo en febrero de que seguiría las regulaciones éticas y se abstendría de asuntos relacionados con los clientes de Ballard durante un año, subrayaron los abogados de Mangione.

Argumentaron que Bondi se sigue beneficiando de su trabajo para Ballard Partners —e, indirectamente, del trabajo de la firma de cabildeo para UnitedHealth Group— a través de un acuerdo de participación en las ganancias con Ballard y un plan de contribución definida que administra.

La "misma persona" facultada para buscar la muerte de Mangione "tiene un interés financiero en el caso que está procesando", escribieron los abogados del acusado. Su conflicto de intereses "debió haberla inhibido de tomar decisiones en este caso", añadieron.

Bondi anunció en abril que estaba dirigiendo a los fiscales federales de Manhattan a buscar la pena de muerte, declarando incluso antes de que Mangione fuera formalmente acusado que la pena capital estaba justificada para un "asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos".

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, cuando caminaba hacia un hotel en Manhattan para acudir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un hombre enmascarado disparándole por la espalda. La policía indicó que las palabras "retrasar", "negar" y "deponer" estaban escritas en las balas, imitando una frase utilizada para describir cómo los aseguradores evitan pagar reclamaciones.

Mangione, de 27 años, el vástago de una rica familia de Maryland educado en una institución de la prestigiosa "Ivy League", fue arrestado cinco días después en un McDonald's en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan. Se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato federales y estatales. Los cargos estatales conllevan la posibilidad de cadena perpetua. Aún no hay fecha para el inicio del juicio.

El documento presentado el viernes volvió a centrar la atención en el caso federal de Mangione un día después que terminara una audiencia maratónica previa al juicio en la que pretendían impedir que los fiscales en su caso estatal usen ciertas pruebas encontradas durante su arresto, como un arma que, de acuerdo con la policía, coincidía con la utilizada para matar a Thompson y un cuaderno en el que supuestamente describía su intención de "eliminar" a un ejecutivo de seguros de salud. No se espera un fallo hasta mayo.

El equipo de defensa de Mangione, liderado por el dúo de esposos Karen Friedman-Agnifilo y Marc Agnifilo, se centró en el trabajo previo de cabildeo de Bondi, en un intento por convencer a la jueza de federal distrito Margaret Garnett de descartar la pena capital, desestimar algunos cargos y excluir las mismas pruebas que quieren suprimir del caso estatal.

En un documento judicial presentado en septiembre, los abogados de Mangione argumentaron que el anuncio de Bondi de que estaba ordenando a los fiscales buscar la pena de muerte —que siguió con publicaciones en Instagram y una aparición en televisión— mostró que la decisión se basó "en la política, no en el mérito". También dijeron que sus comentarios contaminaron el proceso del jurado investigador que resultó en su acusación unas semanas después.

Las declaraciones de Bondi y otras medidas oficiales —incluyendo una caminata de arresto altamente coreografiada en la que se vio a Mangione llevado a un muelle de Manhattan por agentes armados, y el desprecio del gobierno del presidente Donald Trump por los procedimientos establecidos de pena de muerte— "han violado los derechos constitucionales y estatutarios del señor Mangione y han perjudicado fatalmente este caso de pena de muerte", dijeron los abogados.

En un documento judicial del mes pasado, los fiscales federales argumentaron que "la publicidad previa al juicio, incluso cuando es intensa, no es en sí misma un defecto constitucional".

En lugar de desestimar el caso por completo o prohibir al gobierno buscar la pena de muerte, los fiscales resaltaron que las preocupaciones de la defensa pueden aliviarse mejor cuestionando cuidadosamente a los posibles miembros del jurado sobre su conocimiento del caso y asegurando que se respeten los derechos de Mangione en el juicio.

"Lo que el acusado reformula como una crisis constitucional es meramente una reformulación de argumentos" rechazados en casos anteriores, dijeron los fiscales. "Ninguno justifica la desestimación de la acusación o la exclusión categórica de un castigo autorizado por el Congreso".

Los abogados de Mangione dijeron que quieren investigar los lazos de Bondi con Ballard y la relación de la firma con UnitedHealth Group y pedirán varios materiales, entre ellos detalles de la compensación de Bondi de la firma, cualquier dirección que ella haya dado a los empleados del Departamento de Justicia con respecto al caso o UnitedHealthcare, y los testimonios jurados de "todas las personas con conocimiento personal de los asuntos relevantes".

