Abogados de derechos humanos en Pakistán condenados a 17 años por publicaciones en redes sociales

El juez Afzal Majoka anunció el veredicto un día después de que Zainab Mazari y su esposo Hadi Ali Chattha fueran arrestados en Islamabad, según documentos judiciales.

La pareja apareció brevemente a través de un enlace de video, pero boicotearon la audiencia, lo que llevó al tribunal a concluir el juicio y emitir el veredicto. Familiares y amigos denunciaron la sentencia.

El veredicto del tribunal indicó que Mazari había publicado múltiples tuits en los últimos años que "retrataban la agenda" del grupo separatista baloch y de los talibanes paquistaníes.

El caso se origina a partir de una denuncia presentada en agosto de 2025 ante la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos, alegando que la pareja utilizó las redes sociales para difamar al Estado y sus instituciones de seguridad. Fueron formalmente acusados en octubre pasado y habían rechazado repetidamente comparecer ante el tribunal.

En su veredicto, el juez mencionó la denuncia que alegaba que Mazari "difundía consistentemente contenidos altamente ofensivos, engañosos y antiestatales en las redes sociales", con la "connivencia activa" de su esposo.

La fiscalía también acusó a Mazari de propagar una "narrativa que se alineaba con grupos terroristas hostiles y organizaciones e individuos proscritos".

La pareja, que fue formalmente acusada en octubre pasado y había rechazado repetidamente comparecer ante el tribunal, negó los cargos.

Grupos de derechos internacionales y nacionales condenaron el arresto de Mazari y su esposo y pidieron su liberación inmediata.

Amnistía Internacional declaró en un comunicado el viernes que la detención de la pareja marca "la última escalada en una campaña sostenida de acoso judicial e intimidación por parte de las autoridades paquistaníes".

Señaló que Mazari y Chattha fueron arrestados mientras se dirigían a una audiencia judicial, con testigos presenciales informando que los funcionarios de la ley usaron fuerza excesiva. No se dieron razones para los arrestos en ese momento, lo que generó serias preocupaciones sobre la seguridad de la pareja.

Los activistas de derechos humanos en Pakistán han estado bajo creciente presión del gobierno, que ha estado reprimiendo la crítica y la disidencia. Mazari y Chattha a menudo representaban a periodistas, figuras políticas y activistas de derechos humanos que habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad sin cargos formales o comparecencias judiciales.

Mazari es hija de Shireen Mazari, exministra de derechos humanos de Pakistán que sirvió bajo el encarcelado ex primer ministro Imran Khan. Ella denunció el veredicto en X como "totalmente ilegal."

El Ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, elogió el veredicto contra la pareja. "¡Como siembras, así cosecharás!" escribió en X, agregando que habían sido sentenciados bajo las leyes cibernéticas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP