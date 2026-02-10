A pesar del agotamiento y estrés, el único patinador de Ucrania inicia su camino olímpico

El ucraniano Kyrylo Marsak participa en el programa lider en el cuarto día del Campeonato Europeo de Patinaje el viernes 16 de enero del 2026. (Danny Lawson/PA via AP) AP

Agotado, ansioso y a menudo incapaz de dormir, el joven de 21 años no podía dejar de pensar en su familia en Ucrania: su padre está en el ejército en la zona de combate y su madre en Kiev, mientras que sus abuelos esquivan ataques de drones en su ciudad natal de Jersón. Aun así, siguió su preparación para sus primeros Juegos Olímpicos.

Marsak se mudó a Finlandia para entrenar de forma segura poco después de que comenzara la guerra, pero el conflicto tiene un largo alcance.

"Realmente está afectando la forma en que vivimos, la forma en que pensamos, la forma en que practicamos también", dijo a The Associated Press el domingo en Milán.

Marsak, quien finalmente buscó ayuda a través de terapia y medicación, está canalizando sus sentimientos en su programa de patinaje individual masculino mientras se acerca el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia.

Cuando compita el martes en el programa corto como el único patinador artístico de Ucrania en Milán, el joven de 21 años patinará al ritmo de “Fall On Me”, interpretado por el tenor Andrea Bocelli y su hijo Matteo.

Marsak y su padre, Andriy, se ven reflejados en la canción que une a la familia Bocelli. Marsak vio a su padre por última vez durante el campeonato nacional de Ucrania en abril, cuando Andriy pudo obtener un permiso militar para asistir a la competencia y vio a su hijo ganar su tercer título antes de regresar a la zona de combate.

"Aunque no podemos vernos, todavía estamos juntos, todavía sentimos esta conexión entre nosotros", expresó el patinador artístico.

Después del martes, los 24 mejores de los 29 patinadores pasarán al evento de patinaje libre del viernes. Marsak compite contra favoritos como el estadounidense Ilia Malinin, el “Dios del Cuádruple”, cuyo impresionante programa de patinaje libre del domingo le aseguró la medalla de oro al equipo de Estados Unidos, y la sensación japonesa Shun Sato.

Si Marsak logra avanzar, usará un traje diseñado por su madre, quien viajó desde Kiev a Milán esta semana para verlo competir.

Su programa de patinaje libre está ambientado con una combinación de "I’m Tired" y "The Feels". Dijo que las canciones, ambas de Labrinth y Zendaya, representan su viaje en el patinaje en medio de una guerra que ha destruido gran parte de su país, incluido la pista de hielo en Jersón donde aprendió a patinar.

“Gracias al patinaje, sigo viviendo”, manifestó. “Es el lugar donde me siento vivo y donde puedo mostrar todas mis emociones”.

Patinador ucraniano compite para Estados Unidos

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un gran impacto en el deporte ucraniano. Los atletas fueron desplazados o llamados al frente de guerra. Los partidos de fútbol a menudo son interrumpidos por sirenas de ataque aéreo y la asistencia está limitada por la capacidad de los refugios antiaéreos. Los patinadores, esquiadores y biatletas de élite suelen entrenar en el extranjero, con ataques y apagones frecuentes que cierran las instalaciones locales.

En el norte de Ucrania, jóvenes esquiadores de fondo han estado entrenando en un complejo bombardeado donde las sirenas perforan regularmente el aire.

No obstante, Ucrania envió a 46 atletas a Milán-Cortina, que van desde Marsak hasta seis esquiadores de fondo y 10 biatletas.

Matvii Bidnyi, ministro de juventud y deportes de Ucrania, dijo que los atletas tienen como objetivo enviar un mensaje importante a Rusia y al resto del mundo.

"Tenemos la oportunidad de levantar nuestra bandera para mostrar que Ucrania es resiliente, Ucrania sigue en el poder", afirmó. "Tenemos la voluntad de ganar y seguimos siendo uno de los equipos deportivos más exitosos del mundo porque el éxito en los deportes siempre fue parte de la marca nacional ucraniana."

El bailarín sobre hielo Vadym Kolesnik, nacido en Ucrania, compitió para Estados Unidos el lunes después de obtener la ciudadanía estadounidense el verano pasado. La familia de Kolesnik ha soportado la guerra en curso en Ucrania, con su hermano alistándose en el ejército y el negocio de su padre destruido. Pero el joven de 24 años finalmente se reunió con dos miembros de su familia de Ucrania el sábado después de cuatro años separados, gracias a una exitosa campaña de GoFundMe que pagó sus vuelos a Milán.

Kolesnik y su pareja de danza sobre hielo, Emilea Zingas, quedaron en sexto lugar el lunes durante la danza rítmica. Competirán el miércoles en la danza libre.

