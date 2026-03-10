A Luzardo le gustó la rotación estable de los Filis y aceptó un acuerdo de 135 millones

Con la posibilidad de convertirse en agente libre la próxima temporada baja, durante un invierno que podría incluir conflictos laborales, el zurdo venezolano decidió aceptar la opción para seguir con los Filies a largo plazo y convertirse en el más reciente abridor con un contrato multianual.

Luzardo y los Filis finalizaron un contrato de 135 millones de dólares por cinco años que comienza en 2027. El acuerdo para el zurdo de 28 años, anunciado el martes, incluye una opción del equipo para 2032.

“Creo que esto llegó en el momento perfecto para mí”, dijo Luzardo durante una conferencia de prensa en el estadio de los Filis en Clearwater, Florida.

Si bien los jonrones descomunales de Kyle Schwarber, junto con la producción ofensiva de Bryce Harper y Trea Turner, han sido clave para que los Filis consigan títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional durante una racha de cuatro apariciones seguidas en la postemporada, Filadelfia también ha puesto un costoso énfasis en el pitcheo.

El dominicano Cristopher Sánchez tiene un contrato de 22,5 millones de dólares por cuatro años hasta la temporada 2028. Zack Wheeler pact(o un acuerdo de 126 millones de dólares hasta 2027. Y Aaron Nola firmó un convenio de 172 millones de dólares por siete años hasta 2030. El novato Andrew Painter está bajo control del equipo hasta 2031 y se espera que se gane el puesto de quinto abridor en la rotación.

“Te da mucha tranquilidad cuando sabes que avanzas con ese tipo de personas”, comentó el presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski.

Sánchez y Wheeler terminaron segundos cada uno en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional en los últimos dos años.

Dombrowski ha encabezado las operaciones de béisbol para cinco equipos durante más de tres décadas en las mayores. Sus clubes han ganado cinco banderines de circuito, incluidos los Filis de 2022, y dos títulos de la Serie Mundial.

Si Dombrowski va a pedirle a la directiva que gaste de manera agresiva, quiere que ese dinero esté invertido en el montículo.

“¿Tienes la ventaja o no? A mí me gusta mucho tener la ventaja cuando miras al tipo que está ahí afuera frente a los otros clubes”, señaló Dombrowski.

Luzardo es claramente uno de esos tipos. Tuvo marca de 15-7 con efectividad de 3.92 en 183 innings y dos tercios y empató en el segundo lugar de la Liga Nacional con 216 ponches. Terminó séptimo en la votación del Cy Young de la Liga Nacional.

Acordó en enero un contrato de un año por 11 millones de dólares que evitó el arbitraje. Inició esta temporada a siete días de cumplir seis años de servicio en Grandes Ligas, un nivel que lo habría hecho elegible para la agencia libre.

"A lo largo de estos próximos cinco, seis años, lo único que espero es sobresalir cada vez que suba al montículo. Para eso trabajo”, expresó Luzardo.

Fue adquirido antes de la temporada 2025 en un canje con Miami e inmediatamente ayudó a afianzar la rotación, con los ganando su segundo campeonato consecutivo del Este de la Liga Nacional. Ponchó a 11 en su primera apertura con Filadelfia — solo Garrett Stephenson tuvo más, con 12 contra San Luis en 1997.

Elegido por Washington en la tercera ronda del draft amateur de 2016, Luzardo tiene marca de 41-41 con efectividad de 4.19 a lo largo de siete temporadas, que también incluyeron etapas con Oakland y los Marlins.

Luzardo, quien lidió con diversas lesiones a lo largo de su carrera, registró una efectividad de 5.00 en 12 aperturas con Miami en 2024 antes de que una reacción por estrés lumbar terminara su temporada. Los Filis canjearon a dos prospectos por él en diciembre de 2024.

De haberse convertido en agente libre después de una temporada 2026 saludable, Luzardo probablemente habría podido exigir un acuerdo mucho mayor en el mercado abierto.

Dombrowski señaló, riéndose: “En realidad no queríamos ponerlo a prueba nosotros mismos”.

Luzardo lanzó en dos juegos de postemporada para los Filis el año pasado, al abrir el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles. Retiró a 17 bateadores consecutivos, la segunda racha más larga de ese tipo en la historia de postemporada de los Filis.

Filadelfia tuvo una agitada temporada baja en la que, en esencia, trajeron de vuelta —para crítica de algunos aficionados— a su núcleo principal.

Le dieron al mánager Rob Thomson una extensión de un año hasta 2027 después de que condujo a los Filis a su cuarta aparición consecutiva en los playoffs, firmaron a Schwarber con un acuerdo de 150 millones de dólares por cinco años y al receptor J.T. Realmuto —un All-Star en tres ocasiones— con un contrato de 45 millones de dólares por tres años.

También fueron rechazados por el exinfielder de Toronto Bo Bichette, quien declinó un acuerdo a largo plazo a favor de un contrato de 126 millones de dólares por tres años con los rivales Mets de Nueva York. El surgimiento de Luzardo y su edad permitieron que los Filis dejaran ir a Ranger Suárez, y el zurdo venezolano firmó un contrato de 130 millones de dólares por cinco años con Boston.

