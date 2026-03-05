americateve

A los 76, Dusty Baker dirige de nuevo: lidera a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol

MIAMI (AP) — Dusty Baker será homenajeado como miembro del Salón de la Fama de la Liga del Cactus el 14 de marzo, y aunque agradece el reconocimiento, espera no tener que asistir.

ARCHIVO - Dusty Baker Jr., mánager de los Astros de Houston, habla durante una conferencia de prensa de beisbol, el 26 de octubre de 2023, en el Minute Maid Park en Houston. (Karen Warren/Houston Chronicle vía AP, Archivo)
Baker, de 76 años, dirige a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol, y su equipo tiene cuatro juegos garantizados en el calendario en Miami — el viernes contra República Dominicana, el sábado contra Países Bajos, el domingo contra Israel y el lunes contra Venezuela.

Con un par de victorias, la Liga del Cactus quizá tendría que esperar.

“Tengo un boleto abierto. Espero no tener que volver a casa demasiado pronto. Espero estar aquí un tiempo”, comentó Baker.

Baker rechazó la oportunidad de dirigir en el CMB en 2023 y optó, en cambio, por mantener su enfoque únicamente en los Astros de Houston y en lo que en ese momento era su búsqueda de ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial, después de haberlos dirigido al campeonato en 2022. Los Astros terminaron perdiendo el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2023, y Baker se retiró no mucho después.

Se ha mantenido en el béisbol, trabajando con los Gigantes de San Francisco —una franquicia para la que jugó y que luego dirigió— como asesor. Y cuando Nicaragua lo llamó por este trabajo, Baker no tuvo motivos para dejarlo pasar.

“Es una leyenda del béisbol. Cada vez que habla, estoy todo oídos. Tengo los ojos bien abiertos. Crecí viéndolo. Crecí viéndolo dirigir, viendo momentos destacados de él jugando. Es increíble estar cerca de él. Es increíble escuchar las historias graciosas que tiene y toda la sabiduría que posee. Me siento honrado de estar a su lado”, manifestó Mark Vientos, infielder de Nicaragua que juega para los Mets de Nueva York.

Baker volverá a Arizona, eventualmente. Los Gigantes tienen allí el entrenamiento de primavera y su hijo Darren —quien se volvió viral cuando era un batboy de 3 años de los Gigantes, y J.T. Snow tuvo que alzarlo en el plato durante la Serie Mundial de 2002— está en el campamento en Arizona con los Medias Blancas de Chicago.

“Cuando estás rodeado de gente joven, te mantiene joven. Tengo un hijo de 27, un par de nietos. Me gusta estar rodeado de gente joven, y me encanta estar con este uniforme y jugar un juego”, señaló Baker, tres veces mánager del año.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

