A los 66 años Sheryl Lee Ralph gana su primer Emmy

Conteniendo las lágrimas después de recibir su trofeo en el Teatro Microsoft, Ralph comenzó su discurso de agradecimiento con una poderosa versión a capela de la canción “Endangered Species” de Dianne Reeves, y cantó fuerte: “I am a woman, I am an artist/And I know where my voice belongs” (“Soy una mujer, soy una artista/Y sé a dónde pertenece mi voz”).