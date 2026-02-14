americateve

A atletas olímpicos les prometen más condones en San Valentín tras escasez en villas

MILÁN (AP) — En el Día de San Valentín en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, los organizadores prometieron un suministro renovado de preservativos gratuitos para las villas de los atletas después de que se agotaran durante la semana.

Atletas de Francia caminan dentro de la Villa Olímpica antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)
El comité organizador italiano afirmó en un comunicado el sábado: “Podemos confirmar que las existencias de preservativos en las Villas Olímpicas se agotaron temporalmente debido a una demanda mayor de la prevista. Se están entregando suministros adicionales y se distribuirán en todas las villas entre hoy y el lunes”.

Proporcionar preservativos a los atletas ha sido un obsequio de los organizadores —y una fascinación constante para el mundo— durante décadas.

Aunque se proporcionaron 300.000 preservativos para más de 10.500 atletas en los Juegos de Verano de París 2024, el stock original era mucho menor para estos Juegos de Invierno.

El portavoz del Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, comentó el sábado: “Creo que se han usado 10.000 con 2.800 atletas —saquen sus conclusiones. Está claro que el Día de San Valentín está en pleno apogeo en la villa”.

Los reportes de que no había preservativos en la primera semana de los juegos se produjeron después de la ausencia de peluches de las mascotas oficiales, Milo y Tina, en los primeros días. Resultaron más populares de lo esperado en las tiendas oficiales de mercancía de los Juegos Olímpicos.

La esquiadora alpina Mialitiana Clerc señaló el sábado que, tradicionalmente, los preservativos son populares entre los atletas olímpicos para llevárselos a casa “como una especie de regalo” para los amigos.

Clerc, quien también compitió por Madagascar hace cuatro años en los Juegos de Invierno en China, expresó: “No me sorprende tanto. Ya lo vi en Beijing. Había algunas cajas con muchos preservativos en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos en la villa”.

“Cada día, todo estaba agotado”, recordó el sábado en una conferencia de prensa del COI para promover su programa de becas, que ayuda a cientos de atletas a entrenar y clasificarse para los Juegos Olímpicos.

Clerc añadió: “Ya sé que mucha gente está usando algunos preservativos o simplemente se los lleva para dárselos a sus amigos fuera de los Juegos Olímpicos porque es una especie de regalo para ellos”.

No debería haber más escasez en Italia hasta la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno el 22 de febrero.

El comité organizador local indicó: “Se repondrán de manera continua hasta el final de los juegos para garantizar la disponibilidad”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

