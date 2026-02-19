americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

5 mineros quedan atrapados bajo tierra tras un deslave en una mina de diamantes de Sudáfrica

JOHANNESBURGO (AP) — Cinco mineros quedaron atrapados a gran profundidad bajo tierra en una mina de diamantes de Sudáfrica después de que un deslizamiento de lodo inundara un pozo en el que trabajaban, informaron funcionarios de la mina y un sindicato el jueves.

Los mineros llevaban atrapados desde las primeras horas del martes, según el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, una alianza de sindicatos que incluye al principal sindicato de trabajadores mineros. La organización indicó que se creía que los mineros estaban atrapados a unos 800 metros (media milla) bajo tierra.

El gerente general de Ekapa Mining, Howard Marsden, cuya empresa opera la mina, declaró el miércoles a la emisora nacional SABC que los rescatistas estaban bombeando agua fuera del pozo, mientras un equipo separado intentaba perforar un agujero hasta el lugar donde se creía que los mineros estaban atrapados para tratar de establecer comunicación con ellos “o cualquier prueba de vida”.

La mina está en la ciudad central de Kimberley, que es famosa por sus minas de diamantes y fue el corazón de la industria mundial después de que se descubrieran diamantes en la zona a finales del siglo XIX.

El Consejo de Minerales de Sudáfrica señaló este mes en su informe anual de seguridad que 41 mineros murieron en accidentes mineros en Sudáfrica el año pasado, un mínimo histórico y una cifra inferior a los cientos por año registrados en la década de 1990 y a principios de la de 2000.

Sudáfrica está entre los mayores productores mundiales de diamantes y oro, y es el principal productor de platino.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter