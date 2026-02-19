5 mineros quedan atrapados bajo tierra tras un deslave en una mina de diamantes de Sudáfrica

Compartir en:









Los mineros llevaban atrapados desde las primeras horas del martes, según el Congreso de Sindicatos Sudafricanos, una alianza de sindicatos que incluye al principal sindicato de trabajadores mineros. La organización indicó que se creía que los mineros estaban atrapados a unos 800 metros (media milla) bajo tierra.

El gerente general de Ekapa Mining, Howard Marsden, cuya empresa opera la mina, declaró el miércoles a la emisora nacional SABC que los rescatistas estaban bombeando agua fuera del pozo, mientras un equipo separado intentaba perforar un agujero hasta el lugar donde se creía que los mineros estaban atrapados para tratar de establecer comunicación con ellos “o cualquier prueba de vida”.

La mina está en la ciudad central de Kimberley, que es famosa por sus minas de diamantes y fue el corazón de la industria mundial después de que se descubrieran diamantes en la zona a finales del siglo XIX.

El Consejo de Minerales de Sudáfrica señaló este mes en su informe anual de seguridad que 41 mineros murieron en accidentes mineros en Sudáfrica el año pasado, un mínimo histórico y una cifra inferior a los cientos por año registrados en la década de 1990 y a principios de la de 2000.

Sudáfrica está entre los mayores productores mundiales de diamantes y oro, y es el principal productor de platino.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP