5 heridos en tiroteo en club de swingers de Kansas City

Tras recibir denuncias de disparos, los oficiales llegaron alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo a The SPOTT Lifestyle and Swingers Club, tuiteó Darryl Forte, jefe de policía del condado Jackson. El lugar está en una zona no incorporada a menos de 16 kilómetros (10 millas) al oriente del centro de Kansas City.