49ers enfrentarán a los Rams en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy busca a quién lanzarle el balón en el encuentro divisional ante los Seahawks de Seattle el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La liga había anunciado el año pasado que disputaría un partido en 2026 en el Melbourne Cricket Ground, un recinto que tiene capacidad para unos 100.000 espectadores en Melbourne. El año pasado se dio a conocer que el equipo local para ese partido serían los Rams, como parte de un compromiso de varios años para jugar en Melbourne.

La NFL jugará un récord de nueve partidos internacionales la próxima temporada, incluyendo los primeros partidos de la liga en París y Río de Janeiro.

“Los 49ers son una franquicia popular dentro del mercado australiano, y este partido de rivalidad solidifica lo que sabemos que será una experiencia increíble de la NFL para nuestros fanáticos en Australia”, afirmó Charlotte Offord, gerente general de NFL Australia & Nueva Zelanda.

La fecha y la hora de inicio se anunciarán más adelante.

Los Rams han tenido derechos de mercado en Australia desde que la NFL inició su programa de mercadeo internacional en 2022.

___

FUENTE: AP