americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

49ers enfrentarán a los Rams en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia

SAN FRANCISCO (AP) — Los 49ers de San Francisco enfrentarán a sus rivales divisionales, los Rams de Los Ángeles, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia la próxima temporada, informó el jueves la liga.

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy busca a quién lanzarle el balón en el encuentro divisional ante los Seahawks de Seattle el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)
El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy busca a quién lanzarle el balón en el encuentro divisional ante los Seahawks de Seattle el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

La liga había anunciado el año pasado que disputaría un partido en 2026 en el Melbourne Cricket Ground, un recinto que tiene capacidad para unos 100.000 espectadores en Melbourne. El año pasado se dio a conocer que el equipo local para ese partido serían los Rams, como parte de un compromiso de varios años para jugar en Melbourne.

La NFL jugará un récord de nueve partidos internacionales la próxima temporada, incluyendo los primeros partidos de la liga en París y Río de Janeiro.

“Los 49ers son una franquicia popular dentro del mercado australiano, y este partido de rivalidad solidifica lo que sabemos que será una experiencia increíble de la NFL para nuestros fanáticos en Australia”, afirmó Charlotte Offord, gerente general de NFL Australia & Nueva Zelanda.

La fecha y la hora de inicio se anunciarán más adelante.

Los Rams han tenido derechos de mercado en Australia desde que la NFL inició su programa de mercadeo internacional en 2022.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Díaz-Canel: Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos

Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter