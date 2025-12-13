americateve

49ers colocan a Aiyuk en reserva, terminando su temporada y posiblemente su etapa

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los 49ers de San Francisco colocaron al receptor Brandon Aiyuk en la lista de reserva, lo que lo hace inelegible para regresar de una lesión de rodilla esta temporada.

ARCHIVO - Brandon Aiyuk, receptor de los 49ers de San Francisco, reacciona en el partido ante los Cardinals de Arizona, el 6 de octubre de 2024 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, archivo)
El movimiento se produce después de que los Niners previamente anularan 27 millones garantizados en su contrato para la próxima temporada por no participar en reuniones y otras actividades del equipo. Esto probablemente marca el final de su permanencia en San Francisco.

Aiyuk firmó una extensión de cuatro años por 120 millones el año pasado que incluía dinero garantizado para 2026. Se espera que los 49ers rompan lazos con él antes de la próxima temporada sin tener que pagarle más dinero.

San Francisco podría intentar recuperar parte del dinero de bonificación que el equipo ya le pagó a Aiyuk. Si los Niners tienen éxito, eso reduciría los 29.6 millones en cargos de dinero muerto en el tope salarial que el equipo tendría que asumir si Aiyuk es cortado o intercambiado antes de la próxima temporada.

Aiyuk ha estado fuera toda la temporada recuperándose de una cirugía de rodilla del año pasado. El entrenador Kyle Shanahan inicialmente expresó la esperanza de que Aiyuk pudiera regresar al campo de práctica a principios de noviembre.

Shanahan dijo a finales del mes pasado que Aiyuk no había sido autorizado médicamente para jugar.

Aiyuk firmó la lucrativa extensión el verano pasado tras una prolongada retención de contrato que lo mantuvo fuera del campo de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que tuvo 75 recepciones para 1,342 yardas y siete touchdowns y fue seleccionado al segundo equipo All-Pro.

Aiyuk tuvo solo 25 recepciones para 374 yardas en siete juegos la temporada pasada antes de lesionarse. Ha sido pagado alrededor de 48 millones en las últimas dos temporadas por esa producción.

Aiyuk de 27 años tiene 294 recepciones para 4,305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda en 2020.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

