41 jóvenes mueren en Sudáfrica por procedimientos de circuncisión en ceremonias de iniciación

SUDÁFRICA (AP) — Al menos 41 jóvenes murieron como resultado de procedimientos de circuncisión como parte de actividades tradicionales de iniciación en Sudáfrica en noviembre y diciembre, dijeron las autoridades el martes.

Jóvenes de la etnia sudafricana xhosa se encuentran en un campo durante ceremonias tradicionales de circuncisión masculina xhosa, en Qunu, Sudáfrica, el 30 de junio de 2013. (AP Photo/Schalk van Zuydam, Archivo) AP

La iniciación tradicional es un rito de paso hacia la adultez para los jóvenes que se practica anualmente por varios grupos étnicos en África, incluidas partes de Sudáfrica. Entre ellos se encuentran las comunidades Xhosa, Ndebele, Sotho y Venda.

Tradicionalmente, los jóvenes son aislados en escuelas de iniciación donde se les enseñan valores culturales y responsabilidades a medida que se convierten en adultos, pero la circuncisión resulta cada año en la muerte de algunos iniciados, lo que ha obligado al gobierno a intervenir.

Las leyes obligan a que las escuelas de iniciación estén registradas con las autoridades, pero esto no ha detenido la proliferación de escuelas de iniciación ilegales donde se reportan muchas de las muertes.

Se espera que los padres paguen para que sus hijos sean aceptados en la escuela de iniciación por el período prescrito, lo cual para algunos es una motivación financiera para iniciar una escuela de iniciación no registrada.

Los períodos de iniciación típicamente se llevan a cabo durante las vacaciones escolares de invierno (junio-julio) y verano (noviembre-diciembre).

El ministro de Asuntos Tradicionales de Sudáfrica, Velenkosini Hlabisa, dijo a las emisoras locales el martes que 41 iniciados murieron durante la iniciación de verano de este año. Culpó a la negligencia por parte de las escuelas de iniciación, incluidas las registradas, y a los padres por no adherirse a los estándares de seguridad y al consejo médico.

Hlabisa expresó que algunos de los consejos no probados que a menudo se dan a los jóvenes es evitar beber agua para sanar más rápido.

“Hay negligencia en términos de cumplir con los estándares de salud en algunas de las escuelas de iniciación. Si llevas a tu hijo a una escuela de iniciación, nunca haces un seguimiento, no monitoreas, no vas allí para ver si el niño bebe agua, estás poniendo a tu hijo en riesgo”, manifestó.

La provincia del Cabo Oriental ha sido identificada como un punto crítico para la muerte de iniciados, sumando un total de 21 hasta ahora.

Hlabisa dijo que 41 personas han sido arrestadas en relación con escuelas de iniciación ilegales, incluidos padres que dijeron edades incorrectas para que sus hijos fueran admitidos.

Solo los niños que tienen 16 años o más pueden ser admitidos en la escuela de iniciación con el consentimiento de los padres, según la ley sudafricana.

La iniciación tradicional se practica ampliamente en las comunidades africanas, y el regreso de los iniciados a menudo se caracteriza por celebraciones culturales y alegres.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

