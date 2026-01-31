americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

40 puntos de Embiid llevan a 76ers a victoria sobre Pelicans tras suspensión de Paul George

FILADELFIA (AP) — Joel Embiid anotó 40 puntos y capturó 11 rebotes el sábado por la noche para ayudar a los 76ers de Filadelfia a ganar, horas después de que Paul George fuera suspendido por 25 partidos por violar la política antidrogas de la NBA, con un marcador de 124-114 sobre los Pelicans de Nueva Orleans.

Joel Embiid, al centro a la derecha, de los 76ers de Filadelfia, lanza durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Pelicans de Nueva Orleans, el sábado 31 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Photo/Chris Szagola)
Joel Embiid, al centro a la derecha, de los 76ers de Filadelfia, lanza durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Pelicans de Nueva Orleans, el sábado 31 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Photo/Chris Szagola) AP

La NBA no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que tomó algo que era "inapropiado".

Sin George, los 76ers no pudieron despegarse de los Pelicans, que tienen 13 victorias, hasta los minutos finales.

Tyrese Maxey anotó 18 puntos y encestó uno de sus cuatro triples que le dio a los Sixers una ventaja de 117-111, y Embiid y VJ Edgecombe siguieron con triples consecutivos para el 123-113.

Embiid escuchó cánticos de "¡M-V-P! ¡M-V-P!" mientras se dirigía a la línea de tiros libres con 11.3 segundos restantes. Encestó su primer tiro para alcanzar la marca de 40 puntos.

Kelly Oubre Jr. anotó 19 puntos y los 76ers encestaron 17 triples para terminar la noche en lo alto después de enterarse de que tendrían que hacer un esfuerzo en los playoffs en gran medida sin George.

Saddiq Bey lideró a los Pelicans con 34 puntos y Zion Williamson tuvo 11.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter