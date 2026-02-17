4 muertos en choque de más de 30 vehículos en autopista de Colorado

Compartir en:









Esta foto proporcionada por la Patrulla Estatal de Colorado muestra un choque múltiple en la Interestatal 25 cerca de Pueblo, Colorado, el martes 17 de febrero de 2026. (Patrulla Estatal de Colorado vía AP) AP

La Patrulla Estatal de Colorado indicó que el polvo levantado por fuertes vientos provocó condiciones de baja visibilidad en el momento del choque múltiple en la Interestatal 25, al sur de Pueblo, alrededor de las 10 de la mañana. Señaló que los conductores tenían “poca o ninguna visibilidad”.

La patrulla informó que 29 personas fueron trasladadas al hospital, pero no se conocía la gravedad de sus lesiones.

La causa del choque aún se investiga. La falta de visibilidad se considerará como uno de los factores del accidente, pero también podrían haber intervenido otros, manifestó la agente Sherri Mendez, portavoz de la patrulla.

La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada por fuertes vientos el martes, que, combinados con el clima cálido y condiciones muy secas, también han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado retrasos de vuelos en el aeropuerto de Denver.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP