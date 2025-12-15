americateve

24 tortugas marinas en peligro se recuperan en Florida tras sufrir hipotermia en Massachusetts

JUNO BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Dos docenas de tortugas loras se recuperan en Florida después de que las aguas heladas frente al cabo Cod, Massachusetts, les provocaran congelación, neumonía y abrasiones.

La doctora Heather Barron cuida de una tortuga lora el lunes 15 de diciembre de 2025 en Juno Beach, Florida. (AP Foto/Cody Jackson)
La doctora Heather Barron cuida de una tortuga lora el lunes 15 de diciembre de 2025 en Juno Beach, Florida. (AP Foto/Cody Jackson) AP

Las 24 tortugas marinas en peligro de extinción llegaron al Centro Marinelife Loggerhead en Juno Beach, Florida, el 9 de diciembre, gracias a la organización sin fines de lucro LightHawk. El año pasado, el centro recibió otro grupo de tortugas aturdidas por el frío que fueron liberadas en el Atlántico meses después.

Se espera que permanezcan en el recinto hasta la primavera, cuando serán liberadas en el océano Atlántico para regresar a Nueva Inglaterra, dijo Heather Barron, directora científica y veterinaria en Loggerhead.

Ella explicó que las tortugas sufrieron una condición llamada letargo por hipotermia, que requiere tratamiento con antibióticos, fluidos y nebulización.

El letargo por hipotermia ocurre en temperaturas extremadamente frías y provoca que las tortugas marinas de sangre fría se debiliten y pierdan movilidad. Suele afectar a tortugas loras, bobas y verdes.

Las tortugas migran hacia el norte en el verano y muchas quedan atrapadas cuando se dirigen al sur en la península en forma de gancho del cabo Cod, según una hoja informativa del Acuario de Nueva Inglaterra. A medida que las temperaturas del océano bajan, las tortugas entran en letargo, se quedan desnutridas y sufren hipotermia. Comienzan a llegar a la costa, donde los voluntarios las rescatan y las llevan al hospital de tortugas marinas.

Varios ejemplares fueron enviados a Florida para aliviar el hacinamiento en el Acuario de Nueva Inglaterra, dijo Pam Bechtold Snyder, directora de marketing y comunicaciones de la instalación de Boston. La mayoría de esas tortugas quedaron varadas durante un fuerte evento de viento del oeste el 28 de noviembre y pasaron por el proceso de triaje en la instalación de Boston, comentó Snyder.

Fueron enviadas a Florida para hacer espacio para más tortugas que llegan desde el cabo Cod, explicó. Hasta ahora, durante el fenómeno anual de letargo por hipotermia que comenzó el 7 de noviembre, han tratado a 472 tortugas afectadas.

El personal del hospital trabaja con el Servicio de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para transferir las tortugas a varios hospitales de tortugas marinas, incluido Loggerhead, dijo Snyder.

"Estas chicas están enfermas muy graves cuando llegan aquí, y están recibiendo un tratamiento extenso", dijo Barron sobre las tortugas enviadas a Juno Beach. "Están siendo nebulizadas, donde en realidad inhalan medicina. Eso ayuda a que sus pulmones funcionen mejor".

Cuando las tortugas llegan en grupos a Loggerhead, el personal les da nombres siguiendo un tema, explicó Barron.

"Y en este caso, es la mitología griega", dijo Barron. "Así que tenemos a Pandora y Gaia y Perséfone y Helios y toda esa gente".

____

Frisaro informó desde Fort Lauderdale, Florida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

