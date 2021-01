Shell ordena compensar a los agricultores nigerianos afectados por los derrames de petróleo

"El tribunal dictaminó que Shell Nigeria es responsable por los daños causados por los derrames. Shell Nigeria está condenada a indemnizar a los agricultores por los daños", dijo el juez superior Sierd Schaafsma, informó la Agence France-Presse.

La empresa matriz, Royal Dutch Shell, y su subsidiaria también deben instalar un sistema de detección de fugas en una tubería para evitar más derrames.

El tribunal aún está considerando si responsabilizar a Shell por el derrame en una tercera aldea, que fue causado por un sabotaje. Los derrames ocurrieron entre 2004 y 2007.

"Finalmente, hay algo de justicia para el pueblo nigeriano que sufre las consecuencias del petróleo de Shell", dijo Eric Dooh, uno de los demandantes nigerianos, en un comunicado después del veredicto. Su padre también era demandante, pero murió antes de que concluyera el caso.

"Tres de los cuatro demandantes nigerianos y sus aldeanos deben ahora ser compensados por el daño causado y Shell debe asegurarse de que haya un sistema de detección de fugas en los oleoductos de Nigeria", dijo Friends of the Earth, la organización ambiental que demandó a Shell. en una oracion. "Es la primera vez que un tribunal responsabiliza a una corporación transnacional holandesa de su deber de diligencia en el extranjero".

El tribunal aún no ha establecido la cantidad de compensación que recibirán los agricultores y el veredicto puede apelarse ante un tribunal superior.

Los demandantes dijeron que los derrames fueron causados por la negligencia de la empresa.

La subsidiaria de Shell en Nigeria, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, sostiene que los derrames fueron causados por sabotajes, lo que podría reducir su responsabilidad. Pero el tribunal de apelaciones dictaminó que Shell no ha probado esa afirmación "más allá de toda duda razonable".

"Por lo tanto, estamos decepcionados de que este tribunal haya hecho un dictamen diferente sobre la causa de estos derrames y de que SPDC es responsable", dijo a NPR un portavoz de la compañía. "El sabotaje, el robo de crudo y la refinación ilegal son un gran desafío en el delta del Níger".

En un fallo anterior de 2013, un tribunal inferior holandés adoptó una visión más estrecha del caso. Como informó The Associated Press, dijo que la subsidiaria nigeriana debería compensar solo a uno de los agricultores y descubrió que la empresa holandesa no podía ser considerada responsable. En 2015, después de apelaciones de ambas partes, los jueces dictaminaron que Shell podría ser considerada responsable por la contaminación en los tribunales holandeses.

Shell se enfrenta a otro importante desafío legal en los Países Bajos, en un caso también presentado por ambientalistas, entre ellos Amigos de la Tierra Países Bajos. Los demandantes quieren que Shell se vea obligada a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Como informó Laurel Wamsley de NPR, la demanda "podría tener implicaciones para casos futuros y el papel de las empresas en el cumplimiento de los objetivos climáticos".