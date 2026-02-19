americateve

18 muertos en choque en autopista en Egipto

EL CAIRO (AP) — Un camión y una camioneta tipo pickup chocaron el jueves en una autopista de Egipto, lo que dejó 18 muertos y tres heridos, informaron funcionarios.

La colisión ocurrió en el eje 30 de Junio, al sur de la provincia de Port Said, y causó la muerte de los pescadores que iban por la carretera en uno de los vehículos, según un comunicado del Ministerio de Trabajo. No está claro cómo chocaron los vehículos.

La camioneta pickup transportaba a los pescadores a su trabajo en granjas piscícolas de Puerto Said, una provincia costera del noreste de Egipto con una activa industria pesquera, cuando ocurrió el choque alrededor de las 12:30 de la tarde. Es muy probable que fueran originarios de la ciudad y distrito de Matareya, en la provincia de Dakahlia, según las autoridades.

Las fotos publicadas en la página de Facebook del gobernador de Dakahlia mostraban las consecuencias del accidente, con una camioneta pickup aplastada entre dos grandes camiones de carga y escombros esparcidos por la carretera.

El primer ministro Mustafa Madbouly manifestó en un comunicado sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó que se les brindara asistencia económica. Mientras tanto, el gobernador de Puerto Said visitó el lugar del accidente y a los heridos en hospitales locales para garantizar que se restableciera el tráfico y que los sobrevivientes estuvieran recibiendo la atención médica adecuada, de acuerdo con un comunicado publicado por la oficina del gobernador en Facebook.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

