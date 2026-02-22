americateve

17 muertos y 24 heridos en un accidente de autobús en una carretera de montaña en Nepal

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un autobús abarrotado que se dirigía a la capital de Nepal se salió de una carretera de montaña en Nepal la madrugada del lunes, lo que causó la muerte de 17 personas y dejó a otras 24 heridas.

Había decenas de personas a bordo del autobús, que se dirigía desde la ciudad turística de Pokhara a Katmandú cuando se salió de la autopista Prithvi pasada la medianoche, informó la policía. El autobús rodó por una ladera y terminó en la orilla del río Trishuli, cerca de Benighat, unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la capital, Katmandú.

La policía indicó que los rescatistas llegaron al lugar del accidente poco después y que los heridos fueron sacados de entre los restos y trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

La policía investigaba la causa del accidente.

Los accidentes de autobús en Nepal son comunes, en su mayoría debido a carreteras y vehículos con mantenimiento deficiente. Gran parte del país himalayo está cubierto de montañas y está conectada únicamente por carreteras estrechas.

El autobús terminó en la orilla de un caudaloso río de montaña. Dos autobuses con 65 personas a bordo cayeron al mismo río en 2024 y fueron arrastrados; la mayoría de quienes iban a bordo murieron o siguen desaparecidos. Los restos de uno de los autobuses se encontraron recién este año, enterrados a gran profundidad en la arena.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

