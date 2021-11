Habla madre de joven de 15 años arrestado en Cuba por salir a marcha vestido de blanco el 15N

Embed

"Mi hijo en el día 15 subió a las redes un video, un videíto, una convocatoria que hizo. Yo lo supe después, muy tarde, no lo supe en un primer momento. Al otro día vinieron unos oficiales. Me pidieron... me explicaron la situación que estaba pasando, que necesitaban que yo llevara al niño a Menores (Dirección de Menores del Ministerio del Interior de Cuba) para conversar con él. Yo fui a la escuela, lo recogí y lo llevé".

La mujer hizo mención al interrogatorio: "A mi niño lo trataron muy bien en todo momento. Habló mucho con ellos ... hasta de todo. Ellos estaban ahí y mi hijo estaba perfectamente bien ahí con ellos, lo trataron bien", dijo.

"Mi hijo llegó ahí, ya mi hijo sabía lo que había hecho, ya él sabía, él tuvo un regaño muy fuerte en la casa. Él llegó bien ahí, llegó normal. Después se le informó que tenía que venir para acá, para el EFI. Imagínate, él como todo niño al fin no entendía por qué. Él no entendía por qué él venía para acá. Yo en un momento también me puse... no veía, pensé que era otro lugar", agregó la señora.