15 muertos, entre ellos ocho niños, en ataque en noroeste de Camerún

El ataque ocurrió temprano en la mañana en Gidado, en la remota área de Ndu, en el conflictivo noroeste de habla inglesa, informó el jefe local Tata Ndzisshoto a The Associated Press.

Las regiones occidentales de Camerún han estado plagadas de violencia desde que separatistas de habla inglesa lanzaron una rebelión en 2017 con el objetivo de separarse de la mayoría de habla francesa. Buscan establecer un estado independiente de habla inglesa.

Ndzisshoto no dijo quién fue responsable del ataque, y nadie ha reivindicado la autoría. Comentó que los hombres armados atacaron a pastores del grupo étnico Mbororo. Los combatientes separatistas en la región han acusado a los pastores Mbororo de apoyar al ejército de Camerún.

El gobernador de la Región del Noroeste, Adolphe Lele Lafrique, hablando con la emisora estatal Cameroon Radio Television, describió el ataque como una "masacre" perpetrada por "terroristas". Manifestó que al menos 14 personas, entre ellas siete niños y seis mujeres, fueron asesinadas.

El gobierno ha acusado a los separatistas de cometer atrocidades contra civiles desde que comenzó el conflicto. El conflicto ha cobrado la vida de más de 6.000 personas y ha desplazado a más de 600.000, según el International Crisis Group, un grupo de expertos.

Aunque el número de ataques mortales por parte de los separatistas ha disminuido en los últimos años, el conflicto no muestra signos de resolución. Las conversaciones de paz con mediadores internacionales se han estancado, con ambas partes acusándose mutuamente de actuar de mala fe.

En septiembre, un grupo separatista se atribuyó una bomba en la carretera que mató a siete soldados en el suroeste de Camerún.

El conflicto separatista tiene sus raíces en la historia colonial de Camerún, cuando el país fue dividido entre Francia y Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Las regiones de habla inglesa se unieron posteriormente a Camerún francés en una votación respaldada por la ONU en 1961, pero los separatistas dicen que desde entonces han sido marginados política y económicamente.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP