Nadie quiere alquilar una vivienda a la madre de un condenado por el 11J

"El dueño de la casa nos avisó que debíamos salir el 19 de febrero y aunque hemos buscado otro espacio para alquilar, la gente primero nos dice que sí pero después nos dan largas, no responden o se echan para atrás y nos dicen que ya no pueden", dice a 14ymedio la mujer que ve a la policía política tras esas negativas.

"Yo me podría meter en cualquier lugar porque soy una adulta, pero mis nietos tienen dos años y medio, la niña, y el más pequeño solo un añito y unos meses". Milanés asegura que "hay mucha necesidad económica y todo el mundo necesita dinero, por lo que no se entiende que primero me aseguran que me van a rentar y luego cambien de idea".

"Estoy en la calle, no tengo para dónde irme", explica la mujer, que ya tiene todas sus pertenencias recogidas y en las próximas horas debe salir de la vivienda en el barrio Colón de esa ciudad, y podría quedarse en la calle. "Llevo más de dos años de alquiler y solo ahora, con mi hijo preso, es que empiezo a tener estos problemas".

Embed

"Los dueños de las casas no me confiesan que la Seguridad del Estado los fue a visitar para meterle miedo, pero yo sé que es así porque siento que me están mintiendo cuando me dicen que ya no están interesadas en alquilarme", lamenta. "Se les nota el miedo en la cara, como si les hubieran dado un susto".

La mujer ha denunciado anteriormente la falta de solidaridad que ha sentido en Sancti Spíritus hacia su causa y el temor que muestran sus vecinos de acercarse tras el arresto de Alexander Fábregas. A diferencia de La Habana y Santa Clara, donde las familias de los detenidos el 11J han creado grupos de apoyo, en esa provincia el panorama es diferente.

Milanés espera que su hijo sea liberado el próximo 6 de abril, día en que cumple su condena, aunque advierte de que "antes le había tocado la libertad condicional desde el 30 de noviembre, la tenía aprobada, y de pronto dijeron que tenían que esperar una confirmación que venía desde La Habana y no se la dieron".

Las presiones contra los propietarios de viviendas que alquilan a disidentes o periodistas independientes son cada vez más frecuentes en Cuba. En enero pasado, las fuertes amenazas de la Seguridad del Estado obligaron a la periodista independiente Yadiris Fuentes a dejar la vivienda donde residía desde junio de 2021. El dueño de la casa fue advertido por la policía política de que si no la desalojaba podía ser multado o incluso perder el inmueble debido a que se trataba de un alquiler ilegal.

Con anterioridad, la colaboradora del portal de noticias CubaNet Camila Acosta había sufrido presiones similares y debió mudarse en repetidas ocasiones de casa por el miedo de los propietarios a mantener el alquiler a una persona fuertemente vigilada por la policía.

Ese escenario sirvió de motivación para que un grupo de periodistas cubanas independientes lanzara la campaña Casa Palanca, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un inmueble. Sin embargo, la iniciativa, difundida por la plataforma Verkami, no logró recaudar el monto necesario y el dinero fue devuelto a los contribuyentes.

Mario J. Pentón