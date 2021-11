Madre cubana denuncia grave situación de su hijo de 19 años que fue detenido tras el 11J

“El 11 o 12 (de este mes) fue el abogado a verlo y le dijo que saldría en libertad en 2030”, agregó.

La madre del joven también comentó que su hijo no se levanta de la cama, no come, no toma agua, no se baña, se encuentra en un estado de depresión muy grande y casi no puede hablar ni caminar.

“Mi hijo tiene problemas desde pequeño, lo atiendo en psiquiatría y neurología, he llevado un resumen de historia y nada me ha servido”, sentenció.