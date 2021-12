Esposa de holguinero condenado a 30 años por participar en el 11J denuncia maltratos en prisión

“Llegué a la visita a las 7 de la mañana y me entraron a las 2 de la tarde. Lo castigan así porque como espera tanto ese día, eso lo hacen para provocarlo y mortificarlo”, agregó.

Ella relató que Rosell García inicialmente enfrentaba supuestos cargos de desórdenes públicos debidos a su participación en las protestas del 11J, “y eso lo expresa el contrato que tengo firmado con el abogado, y ahora le ponen sedición, con una petición fiscal de 30 años”.

Además, recalcó que su esposo manifestó su derecho de pedir libertad y expuso que ha tenido que ha tenido que cambiar al abogado en dos ocasiones debido al mal trabajo que estos estaban realizando.

“Ya vamos por dos abogados, porque tú vas y les preguntas y nunca sabe nada. Tienen miedo de dar información y no saben darte una respuesta, siempre evadiendo las preguntas”, indicó.

Por último, Rodríguez señaló que todo el proceso de detención de su esposo está causando serios problemas en su familia, ya que este es padre de tres hijos y el que sostiene económicamente a su familia realizando su trabajo como herrero.

“Yo no me creo esa exageración de años que le piden, en contra de un hombre joven que está luchando por sus hijos y por sacar su familia adelante. Eso es destrozar y acabar con nuestra familia, una familia cubana, donde no hay derecho de ningún tipo, y él es inocente completamente”, sentenció.