americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

117 yardas y dos TD de Cook acerca a Bills a playoffs con victoria 23-20 sobre Browns

CLEVELAND (AP) — James Cook corrió para 117 yardas y dos touchdowns, Josh Allen jugó a pesar de una lesión en el pie y los Bills de Buffalo se acercaron el domingo a un puesto en los playoffs con una victoria de 23-20 sobre los Browns de Cleveland.

El corredor de los Bills de Buffalo, James Cook III, celebra su touchdown contra los Browns de Cleveland durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL en Cleveland, el domingo 21 de diciembre de 2025. (AP Photo/Sue Ogrocki)
El corredor de los Bills de Buffalo, James Cook III, celebra su touchdown contra los Browns de Cleveland durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL en Cleveland, el domingo 21 de diciembre de 2025. (AP Photo/Sue Ogrocki) AP

Ty Johnson también anotó un touchdown por tierra para los Bills (11-4), quienes han ganado cuatro seguidos y cinco de los últimos seis.

Allen jugó la segunda mitad a pesar de lesionarse el pie derecho durante el segundo cuarto.

El actual MVP de la NFL necesita una captura más en los dos últimos juegos para que los Browns (3-12) superen a Michael Strahan y T.J. Watt en la marca de una sola temporada.

Allen completó 12 de 19 pases para 130 yardas y también corrió para 17 yardas en siete acarreos.

Shedeur Sanders completó 20 de 29 pases para 157 yardas y un touchdown. También fue el líder corredor de los Browns con cuatro acarreos para 49 yardas. La selección de quinta ronda también lanzó dos intercepciones que representaron diez de los puntos de Buffalo.

Raheim Sanders corrió para 42 yardas en 11 acarreos. Entró a la acción cuando Quinshon Judkins fue sacado en camilla con una lesión en la pierna.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

ÚLTIMA HORA — EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Esta fotografía del miércoles 17 de diciembre de 2025 muestra boletos de la lotería Powerball, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

Premio gordo de lotería Powerball alcanza $1.600 millones, uno de los mayores en la historia de EEUU

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

Bill Clinton en un jacuzzi y Michael Jackson: salen a la luz nuevas imágenes en los archivos del caso Epstein

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

La dictadura cubana reacciona furiosa a nueva confiscación de un buque petrolero frente a Venezuela

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter