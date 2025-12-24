11 personas arrestadas por tiroteo en bar en Sudáfrica

Compartir en:









En la búsqueda de mineros ilegales en el área, la policía y la seguridad de la mina Sibanye-Stillwater irrumpieron en dos casas en Westonaria, a 46 kilómetros (39 millas) de Johannesburgo. Entre los arrestados se encontraban nueve ciudadanos de Lesoto y un mozambiqueño al parecer residentes ilegales. La policía declaró que se les encontró con armas de fuego sin licencia, incluidas cuatro pistolas y un rifle AK-47.

El general de División Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo a los periodistas que la policía había encontrado cartuchos y municiones del mismo tipo usado en el tiroteo en Bekkersdal. Fueron enviados para pruebas para determinar si fueron los mismos.

Las autoridades también arrestaron a un empleado de una mina sudafricana que enfrenta cargos relacionados con albergar a inquilinos que viven ilegalmente en el país y potencialmente obstruir la justicia. El martes, el dueño del pub fue acusado de fraude y de operar un establecimiento de licor ilegal.

Rodeados de pozos de mina abandonados, los municipios al oeste de Johannesburgo como Bekkersdal son notorios por operaciones mineras ilícitas, que han llevado a problemas como la violencia de pandillas y la proliferación de armas ilegales.

Sibanye-Stillwater opera varias instalaciones en la región.

En áreas donde la industria minera alguna vez prosperó, los mineros ilegales conocidos como "zama-zamas" han continuado operando. Se cree que el comercio está predominantemente controlado por migrantes que ingresan ilegalmente desde Lesoto, Zimbabue y Mozambique.

