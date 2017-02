Zimbabue: Mugabe elogia a Trump

Mugabe, que cumple 93 años el martes y es el jefe de estado más anciano en el mundo, habló en una entrevista de cumpleaños con la prensa estatal.

"En lo que se refiere a Donald Trump, cuando habla de nacionalismo estadounidense, bien, Estados unidos para los estadounidenses — en eso estamos de acuerdo. Zimbabue para los zimbabuenses", dijo.

Mugabe ha defendido previamente a Trump, incluso diciendo que no quería que ganase las elecciones la candidata demócrata Hillary Clinton. Dijo además que esperaba que el gobierno de Trump eliminase las sanciones impuestas a Zimbabue hace más de un decenio por violaciones de los derechos humanos e irregularidades electorales.

Pero Mugabe cuestionó el plan de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera con México. "Me parece muy repugnante. No sé cómo los mexicanos van a tomarlo. Yo pensé que los estadounidenses amaban México", dijo. "No sé. Denle tiempo. Pudiera elaborar mejores políticas".

Para el sábado se planea una gran celebración de cumpleaños en homenaje a Mugabe, que ha gobernado el país desde su independencia del gobierno de minoría blanca en 1980 y promete presentarse a reelección el año próximo.

En la entrevista con la prensa estatal, Mugabe describió a su esposa Grace, una figura cada vez más presente en la política, como "fuegos artificiales", por sus enérgicos comentarios en su defensa.

Grace Mugabe, de 51 años defendió a su esposo ante los críticos que dicen que debe renunciar, alegando que el partido gobernante, ZANU-PF, debería presentarlo como cadáver si fallece antes de las elecciones.

Mugabe señaló que la sección femenina del partido debería elegir a Grace como directora por sus ambiciones políticas. Mugabe repitió su promesa de presentarse a los comicios de 2018.