Zeke Smith de "Survivor" es obligado a revelar identidad

En un tenso consejo, el cual fue grabado el año pasado, Smith explicó que no mencionó que es transgénero porque no quería ser conocido como "el concursante trans de 'Survivor'. Quería ser Zeke el concursante de 'Survivor'''.

Ahora dice que participar en "Survivor" fue un paso para convertirse en el hombre que quiere ser. Escribió en The Hollywood Reporter que al calificarlo de embustero Varner invocó "uno de los estereotipos más odiosos contra la gente transgénero, uno que suele ser usado como una excusa para la violencia e incluso los asesinatos".

"Al decir 'Zeke no es el tipo que ustedes creen' y 'hay un engaño a niveles que ustedes no entienden', Varner dice que no soy realmente un hombre", agregó Smith y que "vivir simplemente como mi ser más auténtico es un truco malvado. En realidad al ser Zeke el hombre estoy siendo mi ser más honesto, como cualquier otra persona transgénero que vive su vida diaria".

La organización por los derechos LGBT GLAAD criticó que la identidad de Smith fuera revelada por otro.

"Zeke Smith, y la gente transgénero como él no están engañando a nadie al vivir de su manera más auténtica", dijo Nick Adams, director del programa de transgéneros en medios de comunicación de GLAAD, "Es peligroso e inaceptable que terceros revelen la identidad de una persona transgénero".

Adam destacó el apoyo que recibió Smith después de que se transmitiera el episodio.

"Momentos como este demuestran que cuando la gente común conoce a una persona transgénero nos aceptan por quienes somos", dijo.

GLAAD dijo que trabajó con Smith y CBS "por varios meses" para prepararlo ante el posible escándalo en medios que acompañaría la transmisión del episodio.

El presentador de "Survivor" Jeff Probst se sumó a las críticas contra Varner.

"No me puedo imaginar a nadie pensando que lo que le hicieron a Zeke está bien, bajo ninguna circunstancia y menos porque había un millón de dólares en juego", dijo a Entertainment Weekly. "Simplemente eso no se le hace a nadie".

Varner dijo que cometió un "error" y que está "muy apenado".

"Quiero dejar en claro que revelar la identidad sexual de alguien es una agresión", dijo en un tuit. "Le roba a una persona fuerte y valiente su poder y protección y los deja abiertos a la discriminación y el peligro. Puede dejar cicatrices para toda la vida".

En internet la gente no lo perdonó.

"Que Jeff Varner revelara la identidad de Zeke está muy mal", tuiteó Joethegreat. "Lo llevó a otro nivel al relacionar el hecho de ser trans con el engaño".