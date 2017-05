Zandvliet: “Los niños pagan el precio de la guerra”

“Siempre he estado interesado en la historia de Europa y leí que forzamos a los soldados alemanes a limpiar las playas”, dijo el director danés Martin Zandvliet en entrevista telefónica con The Associated Press. “No me sorprendió, pero cuando descubrí que violamos la convención de Ginebra a la hacerlo empecé a leer más sobre el tema”.