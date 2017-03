Yomil se pone romántico y felicita a su "reina" Mily Alemán por su cumpleaños

Conforman en la actualidad unas de las parejas más criticadas dentro del panorama social cubano, sin embargo, la modelo Mily Alemán y el reguetonero Yomil Hidalgo continúan defendiendo su relación y mostrando el buen momento en que se hallan desde que hace apenas unos meses hiciesen pública su relación.

Las muestras de cariño entre ambos a través de sus redes sociales son cada vez más frecuentes. Este 14 de marzo la modelo cubana cumplía años y Yomil no dudó en enviarle públicamente un mensaje de amor y felicitación. El reguetonero compartió una fotografía en su perfil de Instagram donde aparecen juntos y que acompañó de un tierno:

Embed Feliz cumpleaños mi reina @mily_aleman A post shared by Yomil Oficial (@yomil_oficial) on Mar 14, 2017 at 4:59pm PDT

Por su parte, Mily celebró su cumpleaños con una fotografía en su perfil personal, junto a un reflexivo mensaje:

"Y ya pasó otro año, agradezco a todo lo que existe por darme un año más de vida, por tener mi hijo saludable y lleno de vida, por tener a mi madre que es sin duda la mujer más pura e incondicional que conozco, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado amigos incondicionales, pocos pero de verdad,estoy feliz de estar cumpliendo años, Happy Bday to me..!!!! feliz conmigo misma y con los que me rodean."