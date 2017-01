Yerno de Trump será asesor sénior en la Casa Blanca

Trump tiene amplia confianza en Kushner, quien está casado con Ivanka, la hija del magnate. Desde la elección, Kushner ha sido uno de los principales enlaces del equipo de transición con gobiernos extranjeros: ha sostenido comunicación con funcionarios israelíes y se reunió la semana pasada con el ministro británico del exterior.

Kushner también se ha reunido con líderes legislativos y ayudó a las entrevistas de prospectos para el gabinete.

La nominación de Kushner podría ser impugnada. Sin embargo, la abogada del yerno de Trump, Jamie Gorelick, afirmó el lunes que una ley aprobada en 1967 que prohíbe a funcionarios contratar a parientes no es aplicable al Ala Oeste de la Casa Blanca. Ella mencionó una medida legislativa posterior que concede al presidente una autoridad "ilimitada" y "amplia" para contratar a su personal.

Kushner, quien no tendrá salario, renunciará como director general de la compañía de bienes raíces de su familia y como editor del periódico semanal The New York Observer, y se separará de "activos considerables", señaló Gorelick.

Kushner se desvinculará "de asuntos particulares que tendrían consecuencia directa y predecible en sus intereses financieros restantes", apuntó.

Ivanka Trump, que también tuvo un papel importante como asesora de su padre durante la campaña presidencial, no ocupará un cargo formal en la Casa Blanca, dijeron miembros del equipo de transición.

Ivanka Trump tiene tres hijos y sus planes inmediatos son concentrarse en el traslado de su familia de Nueva York a Washington, aunque los miembros del equipo de transición dijeron que su papel podría cambiar en el futuro.

Los funcionarios también señalaron que Ivanka Trump podría separarse de sus funciones ejecutivas en la Trump Organization, la compañía de bienes raíces de su padre, y de sus marcas de modas.

___

El periodista de The Associated Press, Steve Peoples, contribuyó a este despacho.

___

