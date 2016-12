Yaya Touré no podrá manejar por 18 meses por conducir ebrio

Touré, que fue arrestado en Londres el 28 de noviembre, compareció el lunes en un tribunal. El volante de Manchester City también fue multado 54.000 libras (70.000 dólares).

Touré, de 33 años, es musulmán, y dijo el martes en un comunicado en su página de Facebook que "siempre he rechazado el alcohol".

El jugador indicó que "decidí no apelar el cargo, ya que arrojé por encima del límite legal cuando me realizaron la prueba esa noche. Sin embargo, era importante para mí decir al tribunal que no consumí alcohol intencionalmente".

Agregó que "el juez, al impartir su sentencia, aceptó que yo no había bebido intencionalmente".