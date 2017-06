“Wonder Woman” se mantiene fuerte en taquilla

NUEVA YORK (AP) — El público para "Wonder Woman" se redujo menos en su segundo fin de semana en cartelera que para cualquier otra película de superhéroes en una década, dejando a la aclamada película de Warner Bros. en el primer puesto por venta de boletos.

"Wonder Woman" vendió 58,5 millones de dólares en boletos durante el fin de semana en Norteamérica, de acuerdo a cifras finales de taquilla divulgadas el lunes. Incluso en su segundo fin de semana "Wonder Woman" triunfó por encima de la recientemente estrenada, y muy criticada, "The Mummy", que tuvo un mal debut con 31,7 millones.