NUEVA YORK (AP) — Batman es el superhéroe con la señal de luz, pero la Mujer Maravilla envió una señal tan grande el pasado fin de semana que Hollywood no la puede ignorar.

“Wonder Woman” es un éxito que Hollywood no puede ignorar

"Wonder Woman" (“Mujer Maravilla”), dirigida por Patty Jenkins, recaudó 103,3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, superando por mucho las estimaciones de la industria y marcando un nuevo récord para una película dirigida por una mujer. También superó a todas las cintas protagonizadas por superheroínas juntas, aunque no son muchas y no ha habido ninguna otra en 12 años.