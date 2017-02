Wolfsburgo destituye al técnico Valerien Ismael

Mediante un comunicado, el club respaldado por la empresa automotriz Volkswagen anunció el despido "con efecto inmediato", e informó que el nuevo entrenador sería presentado incluso el mismo lunes.

"No tomamos la decisión basada principalmente en el resultado más reciente ante el Bremen, sino por todas las impresiones y resultados de las últimas semanas y meses", dijo el director deportivo de Wolfsburgo, Olaf Robbe, en el comunicado.

Wolfsburgo cayó el viernes 2-1 como local ante el Bremen, y se ubica apenas dos puntos encima de la zona de descenso, luego de 22 fechas de la temporada de liga en Alemania.

Ismael, de 41 años y exentrenador de la categoría sub23 de Wolfsburgo, fue ascendido de manera interina tras el despido de su antecesor Dieter Hecking, quien está ahora en el Borussia Moenchengladbach. Hecking fue destituido apenas tras la séptima fecha, e Ismael tomó el puesto de manera permanente luego que el club no pudo encontrar otros candidatos.

Ismael, quien ocupó el puesto el 17 de octubre, logró sólo cinco victorias en 15 partidos de liga, por nueve derrotas.

El tropiezo del viernes ante otro club en problemas de descenso, fue el último de Ismael, quien ganó un doblete de títulos como jugador del Bremen en 2004. Wolfsburgo acumula cinco derrotas en seis cotejos.

"Los resultados no son justos", indicó Ismael después del partido. "Este es el mejor encuentro que he visto de nuestro equipo... No percibí incertidumbre, pero el resultado no reflejó lo ocurrido".

La gestión anterior de Ismael como técnico terminó en noviembre de 2014, cuando fue despedido por el Nuremberg después de siete derrotas y de apenas cuatro triunfos en 13 partidos de la segunda división.